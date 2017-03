Schau mir in die Augen ...: Nach 1990 verbreitet Grusel-Clown „Pennywise“ nun ein zweites Mal Angst und Schrecken – diesmal im Kino. © dpa

Neuverfilmung

Da ist er wieder: Pennywise – der böse Clown aus dem Bestseller „Es“ von Horror-Meister Stephen King. Schon sechs Monate vor dem Kinostart im September macht er Angst. Seit Mittwoch kursiert der erste Trailer im Netz. Und so viel steht bereits jetzt fest: Auch die Neuverfilmung ist nichts für schwache Nerven.

Los Angeles. Das Studio Warner Bros. veröffentlichte am Mittwoch den ersten Trailer für die Neuverfilmung „It“ der Gruselgeschichte um den sadistischen Killer-Clown Pennywise, der Kinder in einer Kleinstadt mit bunten Luftballons in den Tod lockt.

Mit der Frage „Vor was hast du Angst?“ stimmt der gut zweiminütige Trailer auf Gruselszenen mit verlassenen Häusern, Abwasserkanälen, Clown-Masken und verängstigten Kindern ein.

Unter der Regie des argentinischen Regisseurs Andy Muschietti („Mama“) schlüpft Bill Skarsgard („Die Bestimmung – Allegiant“) in die Rolle des mörderischen Clowns. „It“ kommt im September in die Kinos. Bereits 1990 wurde das Buch von 1986 als TV-Zweiteiler mit Tim Curry als Pennywise verfilmt.

Von RND/dpa