Bekannt aus "Game of Thrones": Die britische Schauspielerin Emilia Clarke wird in der „Star Wars“-Saga mitspielen.

© Sky

Star aus „Game of Thrones“

Emilia Clarke spielt in „Star Wars“-Ableger mit

Vom Kontinent Westeros in weit entfernte Galaxien: Die aus der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ bekannte britische Schauspielerin Emilia Clarke ist für die weibliche Hauptrolle in dem „Star Wars“-Ableger über Han Solos Jugendzeit gesetzt.