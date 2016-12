Tabaluga

Ein kleiner grüner Drache in Hannover

Seit beinahe 35 Jahren verzaubert der von Peter Maffay erschaffene Tabaluga Kinder ebenso wie Erwachsene: In der Tui-Arena erlebte der kleine grüne Drache am Sonnabend sein neuestes Abenteuer rund um die Frage, was Freundschaft eigentlich genau bedeutet und wie sie sich anfühlt.