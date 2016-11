„Mädchen auf der Brücke“

Das nennt man Wertanlage: Ein Meisterwerk von Edvard Munch ist in New York für 54,5 Millionen Dollar versteigert worden. Vor 20 Jahren hatte ein Käufer den Zuschlag für das Gemälde „Mädchen auf der Brücke“ für einen Bruchteil des aktuellen Preises bekommen.

New York. Das Gemälde „Mädchen auf der Brücke“ von Edvard Munch ist in New York für 54,5 Millionen US-Dollar (rund 50,6 Millionen Euro) versteigert worden. Der Kaufpreis war der zweithöchste, der je für ein Werk des norwegischen Künstlers (1863-1944) erzielt wurde - nach „Der Schrei“, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Eine der vier Ausführungen von „Der Schrei“ - einem der Hauptwerke des Expressionismus - war im Jahr 2012 für 119,9 Millionen Dollar versteigert worden.

Das 1902 erstellte Gemälde „Mädchen auf der Brücke“ legte in den vergangenen Jahren im Wert beträchtlich an Wert zu: Es stieg von 7,7 Millionen Dollar (1996) über 30,8 Millionen Dollar (2008) bis hin zum nun in New erzielten Erlös von 54,5 Millionen Dollar (2016).

