130 Dudelsäcke und 5000 Fans von Schottenröcken, Highlands und traditionsreicher Musik waren am Wochenende in der Tui-Arena in Hannover zur „Music Show Scotland“.

HANNOVER. Zwischendurch gibts auch die feinen Schottenwitze vom Moderator: „Gibt es in diesem Schloss Gespenster?“ – „Also, ich wohne hier seit 260 Jahren, und habe noch keins gesehen!“ Nicht in der Tui-Arena. Dafür 130 Dudelsäcke und Trommler in der Music Show Scotland.

Das geheimnisvolle Highland Valley Castle ragt kulissengleich meterhoch in die Halle. Davor marschieren die „Massed Pipes & Drums“. So nennt man die große Menge an Musikern – diszipliniert und konzentriert müssen sie sein. Die Tui-Arena ist prima besucht, 5000 Highland-Fans sind angereist. Die Tänze stammen zum Teil aus dem 12. Jahrhundert, erläutert der Sprecher, sie dienten damals dem Nachweis über die Kriegstauglichkeit der Soldaten.

Reels und Jiggs, das sind die Drehungen, die alleine oder gemeinsam getanzt werden. Celtic Stepfire aus Vreden führen das nicht nur beim „Säbeltanz“ großartig vor. „Black is the colour of my true love‘s hair“, singt Jill Osterkamp und glänzt dabei mit ihrer Castle-Band. Die Schottland-Fans werden hier bestens bedient, viele tragen T-Shirts mit dem Andreaskreuz, einige haben sich sogar in einen fantasievollen Kilt gewickelt.

Bei „Amazing Grace“ werden die Augen kollektiv feucht und es herrscht Smartphone-Alarm. Besonders, weil die Zinnen der Burg erleuchtet sind und die Pipers auf den Mauern stehen. Eine Trommlerin und ein treues Mitglied der „Music Show Scotland“ ist unerwartet verstorben. Ihr zu Ehren erklingt das Kirchenlied „Bleib bei mir, Herr“, ihre Trommel steht dabei allein im Scheinwerferlicht. Das ist ein ernster und trauriger Moment, der jeden bewegt. Wie auch das gefühlvolle „Mull of Kentyre“ von Paul McCartney.

Trommler, Pauker und lange Tambourstöcke, die Geometrie in den Aufmärschen, die lebensfrohen und bedeutungsvollen Kilts, das alles ist schön anzusehen. Und wenn der Chef „Quick March“, schneller Marsch, ruft, dann rumst es beeindruckend in der Halle. Mit „Muss i denn zum Städtele hinaus“ und einem Trommler-Solo im Schwarzlicht (da tanzen die Handschuhe), marschieren die Akteure stolz zum Hallenausgang.

Die nächste „Music Show Scotland“ ist am 3. Februar 2018 in der Tui-Arena.

Von KAI SCHIERING

Tui Arena