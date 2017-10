Die Kleider des Künstlers

Yves Saint Laurent schuf nicht nur Kleidung – er ließ sich auch von berühmten Fotografen in Szene setzen: Links von Jeanloup Sieff, rechts von Irving Penn. Beide Bilder sind in Paris zu sehen. © AFP

Museen für Yves Saint Laurent

Gleich zwei neu eröffnete, reich ausgestattete Museen würdigen das Lebenswerk Yves Saint Laurents. In Paris und Marrakesch wird dem Schöpfer des Smokings für Frauen gehuldigt.

Paris. Er war bereits zu Lebzeiten ein moderner Klassiker: Yves Saint Laurent (1936–2008) prägte wie kein anderer den Look der Sechziger- und Siebzigerjahre. Seine Kreationen gelten als Inbegriff des klassisch-modernen französischen Modestils. Als erstem lebenden Modeschöpfer war ihm 1983 eine Ausstellung im New Yorker Metropolitan Museum of Art gewidmet. Nun eröffnet die von ihm und seinem Lebensgefährten und Manager Pierre Bergé eingerichtete “Fondation“ gleich zwei Museen. Bergé konnte den Eröffnungen zu Monatsbeginn in Paris und Marrakesch aber nicht beiwohnen; er starb kürzlich im Alter von 86 Jahren.

In Paris wurde das 1974 bezogene Hauptquartier des Modehauses in einem eleganten Stadtpalais in der Avenue Marceau 5, im Viertel zwischen Trocadero und den Champs-Élysées, aufwendig in ein Privatmuseum umgebaut. Herzstück ist die Rekonstruktion von Saint Laurents Studio als gewissermaßen dem Allerheiligsten des kreativen Prozesses. Auf einem Schreibtisch aus einer Glasplatte auf zwei schlichten Holzböcken sind Yves Saint Laurents Lieblingsutensilien arrangiert: Souvenirs, Talismane, Stifte, eine tönerne Hand als Briefbeschwerer.

In den angrenzenden Haute-Couture-Ateliers und Anprobesalons arbeiteten einst an die 200 Schneider und Näherinnen. Hier entstanden auch die ersten Smokings für Frauen und Transparentblusen, die seinerzeit als skandalös empfunden wurden. Nunmehr werden die Arbeitsräume der 2002 eingestellten Haute-Couture-Linie als Fläche für Dauer- und Wechselausstellungen rund um Saint Laurents Person und Schaffen genutzt. In der Avenue Marceau befindet sich auch das Archiv des Modehauses: 5000 Originalmodelle, 15 000 Accessoires seit den Sechzigerjahren und mehr als 1000 Aufnahmen von Fotografen wie Irving Penn, Richard Avedon oder Helmut Newton.