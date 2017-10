Die Fantastischen Vier kommen nach Hannover

Konzerte

Sie waren weg, weg! Doch jetzt sind sie endlich wieder in der Stadt. Fans der Fantastischen Vier können sich freuen.

Hannover. 2018 kommt ein neues Album und am 22. Januar 2019 sind die vier Herren dann zu Gast in der Tui-Arena. Die Tickets für die „Captain Fantastic Tour“ liegen preislich zwischen 59,15 Euro und 99,05 Euro.

Michi Beck, Smudo, And.Ypsilon und Thomas D sind für ihre großartigen Live-Shows bekannt. Die Wegbereiter des Deutschen Hip Hop machen schon seit über 25 Jahren Musik.

Die ersten beiden sind mittlerweile auch Juroren von der Fernsehsendung „The Voice of Germany“ und haben die hannoversche ESC-Kandidatin Jamie-Lee Kriewitz groß gemacht. Ab dem 30. Oktober um 11 Uhr gibt es die Karten in den regulären NP-Ticketshops. Ab dem 24. Oktober zur gleichen Zeit gibt es sie schon in unserem Online-Shop.