| Henning Queren

Hamburg

Die Stimmen der Kritiker sind verstummt, nun erklingt die Musik: Gestern wurde in Hamburg mit viel Prominenz und einer spektakulären Lasershow die Elbphilharmonie eröffnet. Schon jetzt wird das Konzerthaus als „Weltwunder“ und „Jahrhundertbau“ gefeiert.

Hamburg. So ist das also, wenn man ein Mirakel betritt. Geheimnisvolle Helligkeit, grauweiße Wellen und die Atmosphäre, als wäre man ganz weit weg aus dieser Welt. Der Große Konzertsaal der Elbphilharmonie, der gestern eingeweiht wurde, ist tatsächlich eine Wucht. Klanglich und vom Ambiente her.

Und er ist doch nur Teil eines gesamten beeindruckenden Ensembles. Das fängt an, wenn man über die Tube fährt, diese unendlich scheinende Rolltreppe, die zur Plaza und damit zum Konzertsaal im achten Stock führt – wie es gestern alle machen mussten, die an diesem ungewöhlichen Konzert teilnehmen wollten, der Bundespräsident, die Kanzlerin, bedeutende und halbbedeutende Promis von Armin Mueller-Stahl über Günter Netzer bis zu Sibel Kekilli.

Joachim Gauck ist jedenfalls tief beeindruckt: „Was für ein Raum, der die Musik so eindrucksvoll in die Mitte rückt. Was für ein wunderbarer Klang, hier in diesem Amphitheater der Tonkunst“, so der Bundespräsident in seiner Eröffnungsansprache.

Die Elbphilharmonie „galt als Traum und als Albtraum, als Weltstar und als Witz, als Blamage und als Wunder“, dieser rote Backsteinsockel und der darüber schwebende Glaskristall. Und das sei ein Ort geworden, „an dem die verbindende, inspirierende und beglückende Kraft der Musik für alle spürbar wird, über Grenzen hinweg“.

Gebaut wurde das ganze Ding für gut 860 Millionen Euro eigentlich allein, um Musik zu hören – alles andere ist nur Beiwerk. Im Zentrum ist der Große Konzertsaal, der auf Stahlfedern ruht und vollkommen entkoppelt ist vom übrigen Gebäude. Der Saal, dieses Tabernakel, hat nur eine dienende Funktion, die er gestern Abend für mehr als zwei Stunden zum ersten Mal beweisen musste: Musik auf einmalige Art und Weise erleben zu lassen. Es hat sich gelohnt.

Der Klang ist sensationell. Er hat eine eigene Signatur und übertrifft andere Konzertsäle ähnlichen Kalibers. Man badet förmlich in Klang, alles ist durchsichtig, selbst die leisesten Klänge haben Festigkeit und Präsenz. Die Musik erhält eine zeitgenössische, klare, präzise und hell timbrierte Schönheit. Um es auf den Punkt zu bringen: In Hamburg steht zumindest Europas bester Konzertsaal, der die unglaubliche Transparenz (Luzern), die warme Kraft (Wiener Musikverein) und die ausladende Räumlichkeit (Berliner Philharmonie) aufs Schönste vereint: Raumklang bei höchster Durchhörbarkeit, das ist die Idealformel, die hier vom japanischen Akustik-Magier Yasuhisa Toyota verwirklicht wurde. Alle Instrumentengruppen sind so ausgewogen darstellbar, wie es der Dirigent jeweils will. Und das ist natürlich auch die Herausforderung, der Saal verzeiht nichts, hörbar sind die Klappengeräusche der Holzbläser wie auch das Rascheln des Bonbonpapiers in der siebten Reihe.

Die ganze Pracht des Saales ist beim Eröffnungskonzert nachzuerleben, dessen lange geheim gehaltenes Programm als Leistungsschau und Hörfest gleichzeitig angelegt ist und mit den „Pan“-Metamorphosen von Benjamin Britten beginnt. Auf dem Programm stehen auch die intimeren Sachen wie eine Arie nur für Harfe und Stimme, gesungen von Weltklasse-Countertenor Philippe Jaroussky, und bombastischere Sachen wie die „Tu-rangalila“-Sinfonie von Messiaen. „Zum Raum wird hier die Zeit“ ist das Motto der Eröffnung, und man könnte auch sagen, zur Musik wird hier der Raum, wenn Wagners „Parsifal“-Vorspiel vom NDR-Elbphilharmonie-Orchester unter Thomas Hengelbrock erklingt. Nichts lenkt ab, der Zuhörer fühlt sich ebenso erhaben wie geborgen in diesem mattweißen Weinberg, auf dem keiner mehr als 30 Meter vom Dirigenten entfernt sitzt. Das verwundert auf den ersten Blick dann schon, dass die Bühne in der Mitte liegt, dass es ziemlich unübersichtlich und wellenförmig bei den Zuschauerrängen zugeht, deren Plätze bis zu 17 Meter über der Bühne thronen.

Mit Beethovens „Freude schöner Götterfunken“ auf dem Programm klingt der Abend aus. Es geht wieder zurück in die Wirklichkeit, die Elbe strömt vorbei, der Himmel ist nieselig, die Luft kalt, man hört die Dampfer tuten. Ein Sound, der niemals in die akustisch abgekapselte Elbphilharmonie zu dringen in der Lage ist. Wer nicht glaubt, dass Architektur Emotionen auslösen kann, sollte nach Hamburg kommen. Hier steht ein klingendes Weltwunder.