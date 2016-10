HDI-Arena

Depeche Mode, die Band rund um Sänger Dave Gahan, gehen 2017 auf Welt-Tournee - und kommen am 11. Juli nach Hannover in die HDI-Arena!

Hannover. Das gab die Band am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Mailand bekannt. Der Vorverkauf für die "Global Spirit Tour" startet noch Ende der Woche. Zur Tournee soll es auch ein neues Album geben. Hannover ist das einzige Norddeutschland-Konzert. Weitere Spielorte in Deutschland sind Leipzig, Köln, Berlin und München.

„Wir haben die letzten Jahre an einer neuen Platte gearbeitet und sind sehr zufrieden mit dem was heraus gekommen ist“, sagte Sänger Dave Gahan am Dienstag in Mailand. Das Album werde im Frühjahr erscheinen und den Titel „Spirit“ tragen.

Depeche Mode waren zuletzt im November 2013 in Hannover in der TUI-Arena - sehen Sie hier die Bilder des Konzerts:

Global Spirit Tour 2017:

Sonntag, 11. Juni 2017, HDI Arena Hannover, 19.45 Uhr (Einlass 18.30 Uhr)

Tickets von € 69,55 bis € 108,65 inkl. Gebühren

Ab Freitag, 14. Oktober, 10 Uhr gibt es Tickets im Vorverkauf unter www.tickets.neuepresse.de

Allgemeiner Vorverkauf ab Montag, 17. Oktober, 10 Uhr