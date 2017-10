Degenhard Andrulats Meditationen

Aufgeblättert: Degenhard Andrulat entfaltet sein erstes zeichnerisches Buch in einer bemerkenswerten Performance. © Queren

Buchpräsentation mit Performance

Das erste Buch vom Maler: Degenhard Andrulat präsentierte im Feinkunstraum sein zeichnerisch-erzählerisches Werk.

Hannover. Das Ganze hat etwas von einer Meditation. Das Buch wird geöffnet, sanft streichen die weißbehandschuhten Hände über das Blatt, halten inne, lassen dem Betrachter gerade noch ausreichend Möglichkeit, das geheimnisvolle Geschlinge zu betrachten. Und dann geht es sofort weiter, mit streng abgezirkelten Bewegungen wird ein weiteres Kapitel aufgeblättert. Nicht Buchstaben, Sätze und Absätze erzählen hier Geschichten, sondern Farben, Duktus und Struktur in ihrer ganz eigenen Grammatik.

Der hannoversche Maler Degenhard Andrulat (Innenansichten in Kubus, Sparkasse) hat sich die komplexe Form des Künstlerbuches erobert, hat Zeichnungen zu einem großformatigen Buch verbinden lassen. „Schwarz Weisses Hide Green“ lautet der Titel. In den gut besuchten Galerieräumen von feinkunst e.V. wurde diese besondere Lesenstunde initiiert. Der neu gegründete Kunstverein in der Roscherstraße verwaltet den Nachlass des tragisch verstorbenen Künstler Hannes Malte Mahler.

Degenhard Andrulats Schau war gleichzeitig eine Abschiedsvorstellung, das Künstlerbuch wird nach Japan gehen und (durch Vermittlung der hannoverschen Journalistin Hanae Komachi) von der Tetsuo-Miura-Gesellschaft übernommen. Dem großen japanischen Schriftsteller ist das Buch von Andrulat gewidmet. Und noch eine Ehrung wird von Hannover nach Japan gehen: Das international gefragte Designbüro RSW ( vormals Ding 3000) hat als Auflagenobjekt (100 Exemplare nummeriert und signiert) ein spezielles Lesezeichen für Tetsuo Miura entworfen.

Von Henning Queren