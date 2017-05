Start in Berlin

Baywatch“-Star David Hasselhoff (64) geht 30 Jahre nach seinem Superhit „Looking for Freedom“ im kommenden Jahr auf Deutschlandtour. Wie der Veranstalter Ralf Seßelberg von der Agentur Promevent am Freitag auf Anfrage bestätigte, startet die Tour am 11. April 2018 im Berliner Friedrichstadt-Palast.

Berlin. Das Abschlusskonzert findet nach acht weiteren Stationen am 21. April in Suhl statt. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

1989 hatte Hasselhoff mit der Neuauflage des Songs „Looking for Freedom“ (Auf der Suche nach Freiheit) viele Herzen in Deutschland gewonnen. Obwohl der Text eigentlich die Lebensbeichte eines verwöhnten jungen Mannes ist, wurde das Lied zur Zeit des Mauerfalls als Freiheitshymne gefeiert. Zu Silvester 1989 sang er es an der Mauer.

Hasselhoff, bekannt aus Kultserien wie „Baywatch“ und „Knight Rider“, ist derzeit als er selbst in dem Science-Fiction-Film „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ zu sehen. Weitere Stationen der Deutschlandtour 2018 sind Braunschweig, Neubrandenburg, Hamburg, Magdeburg, Nürnberg, Leipzig, Wetzlar und Jena. Der Vorverkauf beginnt laut Veranstalter am 2. Juni.

Die Tour-Termine:

11. April 2018 - Berlin, Friedrichstadtpalast

12. April 2018 - Braunschweig, Stadthalle

13. April 2018 - Neubrandenburg, Jahnsportforum

14. April 2018 - Hamburg, Sporthalle

15. April 2018 - Magdeburg, Stadthalle

16. April 2018 - Nürnberg Arena

17. April 2018 - Leipzig, Arena

18. April 2018 - Wetzlar, Rittal Arena

20. April 2018 - Jena, Sparkassen Arena

21. April 2018 - Suhl, Congresscentrum

Von RND/LVZ/dpa