Gefragter Ex-Rettungsschwimmer: David Hasselhoff bei der „Baywatch“-Premiere in Berlin.

Auf Drängen der Fans

David Hasselhoff dehnt Deutschlandtour aus

„Baywatch“-Star David Hasselhoff (64) erweitert seine Deutschlandtour 2018. Dreißig Jahre nach seinem Superhit „Looking for Freedom“ will der US-Sänger 17 statt wie bisher geplant 10 Konzerte in Deutschland geben.