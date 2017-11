Das kleine Gelbe wird 150

Leipzig. 100 Millimeter mal 150 Millimeter: Die Weltliteratur kommt handlich daher, zu einem erschwinglichen Preis und mit gelbem Umschlag. Von Adornos „Philosophie und Gesellschaft“ bis zu Stefan Zweigs „Sternstunden der Menschlichkeit“ reicht der Kosmos von Reclams Universal-Bibliothek. Für die meisten deutschen Schüler bedeuten die kleinen, gelben Hefte den ersten Zugang zu den Klassikern. Mancher strebt so zum ersten Mal mit Schillers Räubern nach Freiheit oder rebelliert mit Goethes Prometheus. Andere denken bei Reclam indes nur an die nervige Pflichtlektüre im Deutschunterricht.

Reclam, der Name steht für Buchrückenmeter gesammelter Poesie und Weisheit, aber auch für Lektürezwang qua Lehrplan. „Gehasst, geliebt, gelesen“ lautet denn auch der Slogan, den der Verlag zum 150. Jubiläum der ältesten noch existierenden deutschsprachigen Taschenbuchreihe auf Jutebeutel drucken ließ.

Die „Bestseller-Liste“ des Verlages. Quelle: Ken Kullik/Reclam

Eine Neuregelung des Urheberrechts machte den Weg zur Universal-Bibliothek frei: Alle Werke von Autoren, die mindestens 30 Jahre tot waren, wurden im November 1867 frei verfügbar. Damit verbunden war die Idee, Klassiker als nationales Erbe der Öffentlichkeit zu schenken. Der erste Band der Reihe, Goethes „Faust I“ steht programmatisch für den aufklärerischen Impetus. Der vom Vormärz geprägte Anton Philipp Reclam, der den Verlag bereits 1828 in Leipzig gegründet hatte, wollte Klassiker für die Masse erschwinglich machen. Zwei Silbergroschen, später 20 Pfennig kosteten die Heftchen, die zunächst elfenbeinfarben und mit Rosenranken verziert waren. Das heute charakteristische Gelb wurde 1970 in Westdeutschland eingeführt. Eine Verlagslegende knüpft die Gestaltung an Goethes Farbenlehre, derzufolge das Gelb die „nächste Farbe am Licht“ sei.

Jubiläumsedition und Ausstellung Derzeit sind in der Universal-Bibliothek 3500 Titel lieferbar, es scheinen rund 72 neue Titel im Jahr. Seit der jüngsten Layout-Reform 2012 ist der Titel weiß unterlegt. Zum 150. gibt es eine Jubiläums-Edition mit Titeln von Oscar Wilde bis Sibylle Berg. Zur Geschichte der Universal-Bibliothek gehören auch wenig ruhmreiche Kapitel wie die Verbannung sämtlicher jüdischen und als entartet verfolgten Autoren während des Nationalsozialismus. Ironischerweise galten jedoch gerade die charakteristischen Umschläge oft als Tarnung für Antikriegspropaganda, wie eine kleine Ausstellung in der Leipziger Nationalbibliothek verrät. Hier ist auch die Reclam-Feldbibliothek zu sehen, eine „Auswahl guter Bücher für den Schützengraben“ aus Kriegsliteratur, Klassikern und leichter Lektüre. Zu sehen ist die Ausstellung bis 3. Juni 2018. Zudem gibt es eine Ausstellung im Stadtarchiv Leipzig bis 31.3. 2018.

Reclam ist heute neben Duden die wichtigste Buchmarke aus Deutschland. Die Universal-Bibliothek „repräsentiert und verkörpert ein Stück deutscher Kulturtradition“, schrieb der 2013 gestorbene Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki in seinem – bei Reclam erschienenen – Aufsatzband „Nichts als Literatur“. Das Ikea unter den Verlagen verbindet goethezeitlichen Bildungsanspruch mit verlegerischem Kalkül und bot von Anfang an eine Mischung aus gutgängigen und literaturhistorisch bedeutenden Titeln an.