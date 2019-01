Kultur Kunst von Walter Dahn und John Baldessari - Das Jahresprogramm der Kestnergesellschaft Die Kestnergesellschaft legt ihr Programm für 2019 vor mit Ausstellungen zum Lebenswerk von Walter Dahn, der Kunstschule California Institute of the Arts, Eva Kot’átková, Goshka Macuga und Hassan Khan.

Wiedererkennbar: Die Figur von Eva Kot’átková heißt „Theatre for 6 hands, for a hand which is dangerous to its self“ – zu sehen ab 7. Dezember. Quelle: Kestnergesellschaft