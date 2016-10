BUNTE TRÄUME: Coldplay kommen auf ihrer „Head Full of Dreams“-Tour auch nach Hannover. © Madsack Supplement GmbH

Konzert

Coldplay kommen in die HDI-Arena

Das Publikum in Berlin war wie in Trance, als Raketen in den Himmel flogen und Konfetti durch die Luft: Coldplay lieferten eine Supershow auf ihrer „Head Full of Dreams“-Tour. Und dieser Kopf voller Träume wird auch in Hannover Station machen. Am 16. Juni 2017 ist die Superband um Chris Martin in der HDI-Arena.