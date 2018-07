Hannover

Auf „Engtanz“ folgt „Alles ist jetzt“ – am 12. Oktober erscheint das neue Album von Axel Bosse, besser bekannt ausschließlich unter seinem Nachnamen. Und nachdem er als Appetithäppchen schon einmal das Video zum Titelsong veröffentlichte, schob er gleich noch die Ankündigung der dazugehörigen Tournee nach, die im Herbst beginnt. Am 26. März 2019 spielen Bosse und Band dann auch in Hannovers Swiss-Life-Hall.

Spätestens seit dem Nummer-eins-Album „Engtanz“ gehört Bosse zu den Größen der deutschen Musikszene. Live ist der unermüdlich wie ein Flummi über die Bühne springende Niedersachse ohnehin ein Phänomen und großartiger Entertainer. Das neue Album ließ er sich von Jochen Naaf (unter anderem Polarkreis 18 und Peter Licht) und Tobi Kuhn (Die Toten Hosen, Feine Sahne Fischfilet). Das spricht dafür, dass er darauf erneut Großpop mit Independent-Einflüssen vermengt.

Der Online-Presale für das Konzert beginnt am kommenden Mittwoch. Regulär gibt es die Karten (44 Euro) ab kommendem Freitag – natürlich auch in den NP-Ticketshops.