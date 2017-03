Bei Tourauftakt in Stockholm

Seit Monaten wartet der Literaturnobelpreis auf Bob Dylan, doch noch hat der Musiker den Preis nicht abgeholt. Am Wochenende startet Dylan nun seine Europatournee – ausgerechnet in der Nobelpreis-Stadt Stockholm. So kommt er nicht drum herum, seine Medaille entgegenzunehmen.

Stockholm. Literaturnobelpreisträger Bob Dylan erhält seine Urkunde und die Nobel-Medaille am kommenden Wochenende bei einem Treffen mit Mitgliedern der den Preis vergebenden Schwedischen Akademie. Den von Preisträgern geforderten Vortrag werde Dylan jedoch nicht während seines bevorstehenden Besuchs in Stockholm halten, erklärte Akademie-Sekretärin Sara Danius am Mittwoch auf der Website des Gremiums.

Nobelvorlesung geht auch per Video

Vielmehr werde er zu einem späteren Datum eine aufgezeichnete Version senden. Weitere Einzelheiten seien zunächst nicht bekannt.

Die Auszeichnung hatte der Rocksänger im Oktober für seine poetischen Neuschöpfungen in der amerikanischen Songtradition zuerkannt bekommen. Am Samstag und Sonntag gibt er in Stockholm zwei Konzerte.

Bei der Verleihung am 10. Dezember fehlte er jedoch. Um den Preis behalten zu dürfen, muss Dylan innerhalb eines halben Jahres nach der Feier die traditionelle Nobelvorlesung halten.

Bob Dylan: Neues Album und Deutschlandtour Bob Dylan ist einer der einflussreichsten Musiker der Rockgeschichte. An diesem Freitag veröffentlicht der US-Sänger sein neues Werk „Triplicate“ - drei CDs mit 30 Songs amerikanischer Liedermacher. Darunter Charles Strouse und Lee Adams („Once Upon A Time“), Harold Hupfield („As Time Goes By“), sowie Cy Coleman und Carolyn Leigh („The Best Is Yet To Come“). Mit seinem neuen Album geht Dylan auf Tour. Nach dem Auftakt in Stockholm, kommt er auch für fünf Konzerte nach Deutschland: Hamburg (11.4.)

Lingen (12.4.)

Düsseldorf (13.4.)

Frankfurt am Main (25.4.)

Hannover (26.4.)

Von dpa/RND/zys

Stockholm