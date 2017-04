Geheimes Treffen in Stockholm

Endlich: Der Rocksänger Bob Dylan hat seinen Literaturnobelpreis abgeholt. Zuvor hat er die Jury monatelang zappeln lassen. Jetzt nahm der Lyriker die Auszeichnung heimlich, still und leise in Empfang.

Stockholm. Mit mehreren Monaten Verspätung hat der Sänger und Songschreiber Bob Dylan am Sonnabend in Stockholm den Literaturnobelpreis entgegengenommen. Das berichtet der schwedische Rundfunk. Mit der Auszeichnung hatte die Schwedische Akademie den Rockstar im Oktober „für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Songtradition“ geehrt. Zur Preisverleihung in der schwedischen Hauptstadt war Dylan im Dezember aber nicht erschienen.

Bei einem Treffen mit Mitgliedern der Nobeljury, das ein Mitglied dem Fernsehsender SVT bestätigte und das auf Wunsch des Rocksängers unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, nahm der Amerikaner die Auszeichnung in Empfang. Anlass von Dylans Besuch in der schwedischen Hauptstadt waren aber nicht die Nobel-Ehren, sondern zwei Konzerte in Stockholm am Wochenende.

Bob Dylan kommt nach Deutschland

Um das Preisgeld von acht Millionen schwedischen Kronen (rund 838.000 Euro) behalten zu dürfen, wird von dem Songschreiber noch die traditionelle Nobelvorlesung erwartet. Ob und in welcher Form Dylan diese hielt oder hält, blieb zunächst unklar.

Dass der US-Sänger nach der Zuerkennung im Oktober wochenlang nicht für die Akademie erreichbar war, hatte für Unmut in dem Gremium gesorgt, das jedes Jahr den Preisträger auswählt. Im Jahr vor Dylan hatte die Jury die weißrussische Schriftstellerin und Journalistin Swetlana Alexijewitsch geehrt.

Nach seinem Besuch in Stockholm setzt Dylan seine Tour mit Auftritten in Oslo, Kopenhagen und Lund fort. Danach ist er für Konzerte in Deutschland zu Gast. Der legendäre Musiker steht unter anderem in Hamburg, Lingen und Düsseldorf auf der Bühne – und in Hannover: Der Vorverkauf hat begonnen.

Am Freitag ist das neue Werk des Literaturnobelpreisträgers erschienen. Wie es klingt? Das lesen Sie hier.

Von dpa/RND

Stockholm