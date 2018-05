Kultur Ingo Metzmacher dirigiert bei den Kunstfestspielen - Berlioz’ „Requiem“ Kuppelsaal Was für ein Konzert: Das „Requiem“ im Kuppelsaal packte jeden mit seiner Klangwucht. Musikalisch war es ein Referenz-Tat.

Das volle Panorama: Über die ganze Breite sind neun hannoversche Chöre aufgestellt – was einen phantastischen Stereo-Effekt hat. An den Seiten und im rückwärtigen Teil des Kuppelsaals stehen die Blechbläser-Batterien. Das Orchester ist extragroß mit Riesenschlagwerk. Dirigent Ingo Metzmacher koordinierte die Klangmassen mit Übersicht und Verve. Berlioz selbst war übrigens dreimal (!) in Hannover gewesen – zu Konzerten. Quelle: Krückeberg