Berliner Museum verteidigt Drogendealer

Ausstellung

Eine Ausstellung in Berlin befasst sich mit afrikanischen Drogenhändlern. Weg vom Klischee, hin zum menschlichen Schicksal sei das Ziel, so die Macher. Konflikte sind beim Thema vorprogrammiert.

Berlin. Für die einen sind sie Kriminelle, die Drogen an Jugendliche verkaufen und Parkbesucher terrorisieren. Für die anderen sind sie arme Flüchtlinge, die zum Überleben harmlose Substanzen an feierwütige Touristen weitergeben und sonst die multikulturelle Stadt bereichern. An den überwiegend aus Afrika stammenden Dealern, die in Berliner Innenstadtbezirken unterwegs sind, scheiden sich die Geister. Die Berliner Ausstellung „Andere Heimaten – Herkunft und Migrationsrouten von Drogenverkäufern in Berliner Parks“ will für mehr Verständnis werben – und übertreibt es zum Teil mit der Verteidigung.

Eine andere Perspektive auf Drogendealer

Man wolle sich dem Thema Drogendealer aus einer anderen Perspektive nähern, stellen die Ausstellungsmacher des Friedrichshain-Kreuzberg Museums in einer Ankündigung für die Eröffnung am 21. November fest. „Schwarze Menschen sind zum Sinnbild der Drogenverkäufer im öffentlichen Raum geworden.“ Der Dealer sei „für die Öffentlichkeit, Politik und Medien (...) Sündenbock und Projektionsfläche für kollektiven Hass. Hass auf Drogenverkäufer, Hass auf schwarze Menschen und die ewigen Widersprüche der Drogenpolitik.“

Dann folgt ein Satz, der Widerspruch auslöste: „Vor dem Hintergrund dieser vielfältigen Widerstände arbeiten Drogenverkäufer unerschrocken und tapfer im öffentlichen Raum.“ Die „Bild“-Zeitung, die am Mittwoch zuerst über das Thema berichtete, machte daraus die Überschrift: „Berliner Museum feiert Drogen-Dealer.“

Museum will die menschliche Seite des Problems zeigens

Die Ausstellung will, so das Ziel ihrer Macher, hinter die Klischees „Dealer“ und „Afrika“ sehen und die menschlichen Seiten des Problems darstellen. Es geht um die afrikanischen Herkunftsorte und Migrationsrouten der Einwanderer. Außerdem können Besucher über ein digitales Portal Reisen in diese Herkunftsorte planen.

Was Tatsache ist: Seit vielen Jahren stehen zahlreiche schwarze Männer den ganzen Tag einzeln oder in Gruppen im Görlitzer Park, an allen Wegen und Eingängen und in den umliegenden Straßen bis über die Spree nach Friedrichshain. Viele Dutzend sind es immer, an manchen Tagen auch mal 200. Sie verkaufen Drogen, meist Marihuana, aber auch Kokain und Ecstasy. Die meisten Spaziergänger werden angesprochen: „Hi, how are you?“, „Need something?“, „Weed, Weed?“. Die Arbeit ist aufgeteilt. Einer stellt den Kontakt her, einer nimmt das Geld, ein anderer holt den in Erdlöchern oder hinter Bäumen versteckten Stoff und übergibt ihn.