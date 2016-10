Bastei Lübbe arbeitet an einem Streamingdienst für Fortsetzungsromane

Digitaler Streamingdienst

Bastei Lübbe arbeitet am Netflix für Romane

Was Netflix für Fernsehserien ist und Spotify für Musik, will Bastei Lübbe für Literatur werden: Der Verlag arbeitet an einem Streamingdienst für Fortsetzungsromane.