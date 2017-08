Besessen von seiner Kunst: Auguste Rodin ist ein schwieriges Genie. Der Schauspieler Vincent Lindon stellt sein Charisma aus.

© Centralfilm

Kino

„Auguste Rodin“ – Vom Ringen um die Kunst

Streifzug durchs Leben eines Bildhauers: Jacques Doillon erzählt in „Auguste Rodin“ (Kinostart am 31. August) Dramatisches aus dem Leben des Wegbereiters der modenen Skulptur. Eine längst fällige Würdigung, die allerdings nicht in allen Aspekten gelungen ist.