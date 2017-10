Nette Leute: Obelix lenkt, Asterix denkt – und dabei begegnen den tapferen Galliern bei „Asterix in Italien“ viele Menschen, die es mit den Römern auch nicht so haben© Egmont Ehapa Verlag/dpa

Neuer Band

Auf die Römer, fertig, los!

Am Donnerstag erscheint der 37. Asterix-Band. In „Asterix in Italien“ sitzt Obelix am Steuer und Asterix auf dem Beifahrersitz bei einer Reise quer durch das Land. Und dabei begegnen sie so einigen Menschen, die es auch nicht so mit den Römern haben.