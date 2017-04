Star-Pianist

Star-Pianist Lang-Lang muss kürzer treten: Der chinesische Virtuose hat wegen einer Entzündung im Arm alle Konzerte bis Ende Juni abgesagt.

Zürich. Er müsse auf Anraten der Ärzte seinen Arm schonen, teilte er auf seiner Facebook-Seite mit. Unter anderem fallen ein Konzert in Zürich (26. April) sowie eine Veranstaltung der „Lang Lang-Stiftung“ aus, wie die Tonhalle als Veranstalter mitteilte. Der weltbekannte Pianist (34) wollte dort mit 100 Kindern aus der Region Klavier spielen. Das Konzert und Kinderprogramm würden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Weitere Konzerte waren in Paris (3. Mai) und Bergen in Norwegen (1. Juni) vorgesehen. Der erste öffentliche Auftritt nach der Zwangspause soll nach dem Tourneekalender am 8. Juli in Oxford in Großbritannien stattfinden. Erst kürzlich hatte Lang Lang ein Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie absagen müssen.

