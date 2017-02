AnnenMayKantereit spielen ihr größtes Konzert der Tour

Konzert

Die Band AnnenMayKantereit hat ihr größtes Konzert auf der Tour in Hannover gespielt. Dafür bedankte sich Sänger Henning May auf der Bühne.

Hannover. Mit seiner markanten, kräftigen Stimme und den sentimentalen bis heiteren Popliedern begeisterte AMK in der ausverkauften Swiss Life Hall. 5000 Fans waren am Dienstagabend in die Halle gekommen, von dessen Decke Lichterketten hingen das erinnerte ein bisschen an eine märchenhafte Biergarten-Dekoration. Gemütlich, passend. Die jungen Musiker auf der Bühne waren eingespielt und eng miteinander. Ein gekonntes Konzert.

Mehr dazu in der morgigen Printausgabe.