SATIRE: Alligatoah begeistert in der Swiss-Life-Hall die 5500 Fans mit einer verrückten Show.© Tim Schaarschmidt

Hannover

Alligatoah: Auf Himmelfahrtskommando

In der mittlerweile etwa siebten Deutschrap-Welle seit den Neunzigern ist Augenzwinkern in den Texten impliziert. Doch bei keinem so offensichtlich wie bei Alligatoah - dessen „Himmelfahrtskommando“ gestern in der Swiss-Life-Hall gelandet ist: er selbst, vierköpfige Band, Backup-MC BattleBoi Basti.