Albert Hammond (links) und Ulli Schröder.

Weltstar im Wendland

Albert Hammond spielte im Stones-Museum

Weltstar Albert Hammond (72, („It never rains in Southern California“) spielte zwei spontane Auftritte in einem privaten Museum im wendländischen Lüchow. „Warum? Weil mich dieser durchgeknallte Typ gefragt hat“, sagt Hammond.