Benny Andersson (l-r), Annafrid Lyngstad, Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus – vor mehr als 40 Jahren beim Grand Prix d’Eurovision de la Chanson in Brighton (Archivfoto vom 06.04.1974). dpa

Kultgruppe

Millionen Abba-Fans haben auf die Reunion der schwedischen Kultband gehofft. Nun soll es bald soweit sein – wenngleich es wohl kein Comeback auf der Bühne wird. Laut Ankündigung handelt es sich um ein gemeinsames, virtuelles Projekt.

Stockholm. Die Mitglieder der legendären schwedischen Band Abba planen ein gemeinsamen Projekt - fast 35 Jahre nach ihrem bislang letzten Auftritt zusammen. Es gehe um „ein neues Unterhaltungserlebnis“, das „das Aktuellste aus der digitalen und Virtual-Reality-Technologie benutzen wird“, gab die Band am Mittwoch bekannt.

Eine Zeitmaschine für Abba-Fans

Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad wollen mit dem britischen Musikproduzenten Simon Fuller zusammenarbeiten, der unter anderen bereits die Spice Girls gemanagt hat.

Eine neue Generation von Fans solle die Möglichkeit bekommen, „Abba auf bisher ungeahntem Wege zu sehen, zu hören und zu fühlen“. Die Details sollen im kommenden Jahr bekanntgegeben werden.

Andersson lässt sich in der Mitteilung mit den Worten zitieren: „Eine Zeitmaschine, die die Essenz dessen festhält, was wir waren. Und sind.“ Lyngstad ergänzte: „Ich hoffe, diese neue Abba-Kreation wird sie (die Fans) so sehr begeistern wie sie mich begeistert!“

Von dpa/RND/zys

