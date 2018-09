Hannover

Neulich waren Transmitter in der Schweiz, beim Hofair-Festival, davor unter anderem im belgischen Havelange, beim Wead-Festival. Es war mal wieder ein guter Festival-Sommer für die hannoversche Band. Gespielt haben sie vor einigen tausend Menschen. Nun geht es ins vergleichsweise überschaubare Bei Chez Heinz. „Und ich bin richtig aufgeregt“, sagt Schlagzeuger Stefan Bielesch.

Ein Heimspiel ist halt immer noch etwas Besonderes für das Trio. Das vor allem als Live-Band zu verstehen ist: „Wir haben aufgehört, Alben zu produzieren“, sagt Mo Heidrich, zuständig für Produktion und Keyboards: „Wir haben immer viel Zeit in die Dramaturgie der Alben investiert. Aber heute, wo man sich vor allem die einzelnen Lieder zieht, ist der Zauber verloren gegangen.“ Außerdem habe man doch mit „Smaschine“, dem Album von 2016, einen schönen Schlusspunkt gesetzt.

Transmitter sind ein audiovisuelles Gesamtkunstwerk. Die Musik – eine teils rüde, aber stets melodiöse Mixtur aus Elektronik und Punk-Einflüssen – geht live eine Symbiose ein mit Lichtregie und Videoprojektionen. Bis 2015 gehörte Videojockey Ti Schimschal als festes Mitglied zur Band; inzwischen wirkt er vor allem im Hintergrund.

Die Band, die 2001 in Hemmingen gegründet wurde, hat sich in diesem Jahr noch einmal neu erfunden. „Wir hatten Stücke im Programm, die wir zum Teil seit zehn Jahren gespielt haben“, sagt Bielesch: „Wir hatten keine Lust darauf.“ Also mussten neue Songs geschrieben werden für das aktuelle Programm, das vielsagend „Banish the Good“ heißt.“ Sänger Jeff Ogle, geboren im englischen Newcastle, meint: „Ich kann mir nicht vorstellen, wie es Leute wie David Bowie ergangen ist, die immer wieder ihre alten Hits spielen mussten.“

Eines aber hat sich nicht geändert. „Wir spielen nur im Dunkeln“, sagt Heidrich. Bielesch ergänzt: „Das liegt an den Videos, die man tagsüber einfach nicht sieht – und an der Atmosphäre.“ Ogle: „Es ist Musik für die Dunkelheit.“

Und sowieso: „Live ist das Nonplusultra“, sagt Liebesch. und schränkt ein: „Hannover ist speziell: Man guckt ins Publikum und kennt praktisch jeden.“ Vielleicht sollten sie sich vorstellen, es sei noch ein Festival.

Am 21. September ab 20 Uhr (Einlass) im Bei Chez Heinz. Der Eintritt kostet zwölf Euro.

transmittermusic.de

Von Stefan Gohlisch