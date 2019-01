Hannover

Tony Christies Show im Kuppelsaal startet mit einem echten Rocker: „Walk like a Panther“ von 1998 vereinigt gutes Songwriting mit einer charismatischen Stimme.

Showman Christie gehört zur alten Garde und verfügt über ein Repertoire, das inzwischen selten noch durch den Äther schwappt. Wo ist das Mikrofon? Ach ja, da – der alte Sketch, und eine Sekunde, die viel über Christie und seine Jahrzehnte im Showgeschäft aussagt. Hier treffen Gentleman-Humor und Handwerkskunst aufeinander: „Wir haben viele Songs für Sie mitgebracht, das hoffe ich jedenfalls!“ Seine Band ist ein Sextett, eine Combo mit zwei Bläsern, und „eine freundliche Kapelle, die umsonst arbeitet. Denken sie jedenfalls“.

„ Las Vegas“, die Single von 1971, war auch in Deutschland ein Hit. Leider gehen jetzt die hellen Bühnenstrahler an, das ganze Ausmaß des Abends wird offengelegt, man sieht die vielen, leeren Reihen im Kuppelsaal. Etwa 300 Zuschauer sind zu dem britischen Schlagersänger und Tenor gekommen. Der Veranstaltungsort passt dennoch, die Akustik stimmt.

Die „Golden Wedding“ mit seiner Ehefrau steht an, dazu sein 76. Geburtstag im April, erzählt Christie, ein berechtigter Grund für ihn, stolz auf sich und das Erreichte zurückzublicken, 2019 wird ein wichtiges Jahr für ihn.

Die Band hat viel Platz um zu solieren: Sie stricken ihre Geschichten in Jazz, dazu Bluesmotive, und natürlich den britischen Pop der alten Schule. Tony Christie trägt einen geschmackvollen, blaugrauen Anzug mit Weste, er ist agil und schlank und beherrscht das Mikrofon, seine Stimme ist sicher.

The Drifters hatten einen großen Hit mit einem Stück, das er eigentlich veröffentlichen wollte – „Meine Version ist besser!“, bemerkt er selbstbewusst, und zu der britischen TV-Serie „Kein Pardon für Schutzengel“ mit Robert Vaughn steuerte er das Titellied „Avenues and Alleyways“ bei. Das sind viele 70er-Jahre-Lieder und Informationen. Die guten, alten Zeiten, seine guten, alten Zeiten – Christie veröffentlicht seit 1967 Platten.

„Shop Around“ ist eine Huldigung der Miracles und Smokey Robinsons; eine Kehrtwendung folgt mit „Damned“, jetzt beweist sich Christie im Country- und Western-Genre. „A little Pause, wir wollen unsere Kleidung wechseln, und die Songs auch“, charmiert er sich weiter, und mit „Sweet September“ geht es in die Ruhezeit.

Im schwarzen Anzug kehrt Christie zurück, „Now’s The Time!“, eine Uptempo Nummer, eröffnet den zweiten Teil. Mit dem Jack-White-Song „Moonlight And Roses“ croont er jetzt einen echten Schlager, der schönste Titel „I Did What I Did for Maria“, ist ein richtig cooler Song mit viel 70er-Vibes und einem tollen Groove. Als großer Fan von Samy Davis, Jr., singt Christie „Mr. Bojangles“, und dann endlich seinen Kultsong „Is This the Way to Amarillo?“. Da stehen dann auch seine Fans geschlossen auf.

Von Kai Schiering