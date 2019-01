Hannover

Das Hallenlicht erlöscht, der Kreisch-Tornado setzt ein – zum Eröffnungssong „Jubilee Road“ steht das Publikum schon fast Kopf. Tom Odells Einstieg am Piano ist beeindruckend und gefühlvoll, und gibt zudem den Blick frei auf seine Kunstfertigkeiten. Für die 1400 Fans, die ins Capitol gekommen sind, hat es sich jetzt schon gelohnt.

Odell hat eine kleine Rockband am Start, drei kompetente Musiker begleiten ihn mit Schlagzeug, Bass und Gitarre, sie sind Stütze und Session-Partner zugleich. Tom Odell, ein britischer Sänger, Pianist und Songwriter, 28 Jahre alt, ist spielfreudig und spielbereit. Seine hohe und kräftige Stimme fräst sich durch den Club, der Frauenchor im Publikum ist ebenfalls aktiv – „I know what you told me“ singen die vielen Damen euphorisch.

Odells Œuvre erinnert an den Pop von Coldplay, trägt die Ekstase von Muse in sich und hat die leichte Sommermelancholie Keanes. Und Tom Odell liebt, was er macht. In seinem flotten grünen Anzug wandert er am Bühnenrand entlang, sammelt die Schmeichelei der Fans ein, grinst und lacht über das ganze Gesicht.

Seine Songs sind außerordentlich dynamisch, sanfte Momente wechseln sich mit kräftigen, lauten, ja sogar anstrengenden Augenblicken ab, nicht jedes Lied ist auf Wohlgefühle aus. „Guten Abend, everyone!“, mit einem leichten Vibrato in der Stimme und über einen herrlichen Schlagzeug-Groove, singt Odell seine Liebeslieder und Hymnen.

Dazu braucht es viel Piano-Arbeit, das wird auch mal jazzig und mit Honkytonk-Bluesparts gespickt, stets auf den Punkt und in einer erstklassigen Ausführung. Es gibt starken Beifall, besonders für den Jam-Part mit der genialen Bandvorstellung. „Ich war in eurer schönen Stadt spazieren“, erzählt Odell.

Den flehenden, klagenden Gesang muss man manchmal aushalten, das sind zum Teil traurige und einsame Wichtigkeiten, die man so von Bruce Springsteen kennt. Intim und unausweichlich – ein junger Geschichtenerzähler. Mit dem Traditional „House of the Rising Sun“ schafft er einen spektakulären Übergang zu seinem Über-Hit „Can’t Pretend“, bei „Grow Old With Me“ erinnert sein Wehklagen an die Keltensänger von U2 und den Waterboys. Jetzt klettert er auf seinen Flügel, ein lustiger Moment, den die Band mit Punktierungen und Tuschs begleitet.

Der Song „Son of an Only Child“ kommt mit einem Queen-of-the-Stone-Age-Zitat, „ Piano Man“ von Billy Joel singt Odell vollständig und auf seinen Knien. Nach 80 Minuten folgen die Zugaben mit „Go Tell Her Now“ und „Concrete“. Dabei überzeugen die faszinierenden Backgroundgesänge der Band. Tom Odell lässt sich ein letztes Mal am Bühnenrand abfeiern, und zum Abschluss des Abends folgt das meistgewünschte Lied des Abends, die Hitsingle „Another Love“. Das war beste Unterhaltung.

Von Kai Schiering