Barbra Streisand:Walls. Die „Washington Post“ hat Statistik geführt. Seit Amtsbeginn hat Donald Trump 5000 falsche oder irreführende Behauptungen aufgestellt. „Don’t lie to me“ singt die alte Heldin. Lüg mich nicht an. Streisands Statement ist so wichtig, weil es von einem der beliebtesten US-Stars kommt. Ein Album wie ein Seufzer. Imagine, da wären Güte und Anstand.

Boy George & Culture Club: Life. Kalte Elektronik, schlechte Frisuren, Wham! Die Achtziger hatten in den Neunzigern keinen guten Ruf. Doch schon lange sind sie rehabilitiert. „Do you really want to hurt me?“ ist ein Forever-Young-Feten-Hit. Das Beste am dritten Culture-Club-Comeback ist die inzwischen 57 Jahre alte Stimme. Schwarz und wahr klingt sie. Sie muss wirklich gelebt haben – und gelitten.

Thom Yorke: Suspiria – Music for the Luca Guadagnino Film. Die schleichende Filmmusik des Radiohead-Sängers zum Remake von Dario Argentos Horrorklassiker ist weder orchestrales Opus, noch ordnungsgemäßes Soloalbum. Yorke kombiniert spukende, kriechende Elektronik mit ein paar echten Songs. Würde Rilkes Panther singen, klänge er wie Yorke.

Von Mathias Begalke