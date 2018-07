Hannover



Lucky. Harry Dean Stanton hat die Premiere seines letzten Films nicht mehr erlebt: Er starb im September 2017 im Alter von 91 Jahren. Doch nun stapft er noch einmal als sonnenzerknitterter Lucky durch ein Nest in Arizona und wird sich seiner Endlichkeit bewusst. Alles im Leben verschwinde in der Dunkelheit, sagt Lucky. Am besten, er gehe mit einem Lächeln.

Lucky Quelle: Verleih

Molly’s Game. Die wahre Geschichte einer coolen Geschäftsfrau, die Pokerrunden für reiche Spieler organisiert: Jessica Chastain ist genau die richtige Besetzung. So souverän wie sexy zieht sie als Molly Bloom die Fäden in Aaron Sorkins Debüt als Kinoregisseur. So leicht lässt sich diese Zockerin nicht in die Karten schauen.

Molly’s Game Quelle: Verleih

The Florida Project. Kinder am Rande der Gesellschaft, für die ein billiges Motel ein einziger Abenteuerspielplatz ist: Das muss man erst mal so unangestrengt und ausgelassen hinbekommen wie Autor und Regisseur Sean Baker. Und wenn es für Moonee, Jancey, Scooty und die anderen Mädchen doch mal gefährlich wird, ist immer noch Willem Dafoe rechtzeitig als väterlicher Hausmeister zur Stelle.

The Florida Project Quelle: Verleih

Von Stefan Stosch