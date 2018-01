Terry Hoax und ihr grandioses neues Album „Thrill!“

Musik aus Hannover

Eine hannoversche Rock-Institution ist wieder da – und wie: Das neue Album von Terry Hoax ist das vielleicht beste der Band.

Hannover. Er hätte ja lange geübt, singt der Mann mit der einprägsamen Stimme, doch manchmal komme er sich noch vor wie ein Anfänger. „The Best is yet to Come“ heißt das Lied, der Sänger Oliver Perau und die Band Terry Hoax. Und nun erscheint nun endlich „Thrill!“, das neue Album der hannoverschen Band, das gleich zweierlei zeigt: wie viel Erfahrung diese Band hat – und wie viel Lust auf Neues.

Das Quintett, eine der besten Live-Bands des Landes, hat das Album per Crowdfunding finanziert. Die Fans hatten es, so scheint es, kaum erwarten können: Das Dreifache der anvisierten Summe kam zusammen. Die hannoveraner investierten das Geld in die Videos von gleich drei Vorabvideos und eine gut sechs Monate lange Studiozeit. Und auch wenn es zu den typischen Crowdfunding-Verzögerungen kam („Thrill!“ sollte ursprünglich Anfang September erscheinen), hat das Warten sich gelohnt: Produzent Arne Neurand hat es erstmals in der Bandgeschichte geschafft, die pure Energie der Live-Auftritte in auf Tonträger zu konservieren.

Die Single „Shining“ schleppt sich erst hypnotisch dräuend dahin, bis es in einen zuckersüßen Refrain mit dem typischen Terry-Hoax-Satzgesang mündet. „I’m not afraid to die“ und de, Titelsong hört man deutlich an, dass Gitarrist und Co-Songschreiber Jenzzz Gallmeyer, der früher mal bei den Smarties und Gigantor spielte, seit jeher eine Vorliebe für den melodiösen Punkrock der 70er Jahre hat.Der Glam-Flirt „Memory Lane“ rast gleich einmal durch die ganze Rockgeschichte.

Und das Königslied des Albums? Wahrscheinlich „Gonna sing a Song for you“, in dem sich all die Qualitäten der Band bündeln: der unbändige, fast kindliche Spielspaß, das professionelle Songwriting und der Riecher für hinreißende Melodien.

Das Beste kommt noch? Nächstes Jahr werden Terry Hoax 30 Jahre alt. Angesichts dieses so aufregenden wie taufrisch klingenden Albums wäre es nur gerecht, dass sie dann in der ersten Rockliga spielen.

Terry Hoax live: am 22. Dezember im Capitol. Karten (27,40 Euro) gibt es in den NP-Ticketshops.

Von Stefan Gohlisch