Hannover

Wozu auch die aufsehenerregende Installation von Vlatka Horvat beitrug. Die hatte in den Schwanenteichen unter dem etwas schwergängigen Titel „This here and that there – Herrenhausen-Quartett“ ein leicht zu begreifendes Kunststück vollbracht – in dem die kroatische Biennale-Teilnehmerin (Montag ist sie wieder nach Venedig zurückgeflogen) unzählige Stühle immer wieder neu in präzise abgezirkelten Konstellationen im Wasser anordnete – jeweils über Stunden.

Jeder Herrenhausen-Besucher konnte dabei sein – und die Erfahrung machen, dass sich Kunst und Leben nicht ausschließen müssen. Wenn es einem warm ist, sucht man eben eine Erfrischung und nutzt dafür auch das Angebot einer Skulptur. Etliche Besucher – das sollten sie natürlich nicht – wateten durch das kühle Nass und nahmen auf den Kunststühlen Platz, war ja auch zu schön.

An diesem eröffnenden Wochenende war deutlich die immer gewünschte Festival-Atmosphäre zu spüren, am Abend beim Betrachten der rotglühenden Leibniz-Lichtkunst im Arne-Jacobsen-Foyer oder einfach rund ums Spiegelzelt – die Festspielliegestühle wurden von allen genutzt – der kühle Grauburgunder floss reichlich auch für viele Besucher, gefühlt mehr als im vergangenen Jahr, die auch ohne Eintrittskarten einfach ein bisschen dabei sein konnten.

Und es ging für die eigentlichen Veranstaltungsbesucher nach draußen – hinter der Galerie war das „Hysterical Dinner“ aufgebaut, notwendiger Teil des ebenso langen wie facettenreichen Abends „Hysterical Furni­ture“, denn irgendwann bekam man doch Hunger. Diese Speisefreuden (Fleisch- und vegane Pasteten, Salat, Nachspeise mit Wasser und reichlich Wein zum Selbstbedienen, im Eintrittspreis mit drin) brachten die Teilnehmer in sehr direkten Körperkontakt. Mit stark angewinkelten Ar­men Messer und Gabel zu bedienen, ist auch eine Kunst – wer das vorher bei Germanwings mal hatte proben dürfen, war klar im Vorteil. Und über allem schien der Mond vom nächtlichen Herrenhäuser Himmel herab. Schöner Auftakt. So kann’s weitergehen.

"Hysterical Furniture" in der Galerie

Das funktioniert nach dem Prinzip Wundertüte: Viereinhalb Stunden Kunst, Theater, Kino von der etwas abgedrehteren Art, das klappt vor allem dann, wenn es kurzweilig bleibt. Wie bei diesem Abend mit dem Titel „Hysterical Furniture“.

Hysterisch war hier gar nichts, nur schräg: wenn Tim Etchell in einer aberwitzigen Wortkaskade den Satz „Who cares about the future/When we have this night“ variiert und irgendwann auf die „Royal Wedding“ kommt, die man bitte bei jeder Krise abfeiern möchte.

Mit Schlagzeug und orgelnden Eins-zwei-drei-Akkorden wird ein Manifest für den weiblichen Tanz untermalt. Und erst das „Both Sitting Duet“, das direkt aus dem „Ministry of Silly Walks“ von Monty Python zu stammen scheint: Die beiden Performance-Künstler Jonathan Burrow und Matteo Fargion sitzen nebeneinander und führen ein hochkomplexes und perfekt synchronisiertes Hand- und Fingerballett auf. Ist lustiger, als es sich anhört.

Die beiden geben auch das „Cow Piece“ mit kleinen Holzkühen, Mandoline und ungebremstem Spaß an anarchischem Humor – was das Publikum entsprechend goutiert. Die Semi-Klassik darf nicht fehlen, Francesca Fargion spielt filmmusiknahe Preziosen von Howard Skempton. Zu jedem Act wandelt man durch die Galerie, in der drei verschiedene Bühnen stehen. Unterbrochen wird der Fluxus-Fluss vom „Hysterical Dinner“ zur Auffrischung.

In völliger Dunkelheit laufen auf einer großen Kinoleinwand die „52 Portraits“ von Hugo Glendinnig, der ganz verschiedene Menschen dabei gefilmt hat, wie sie mit vergleichsweise sparsamen Be­wegungen hinter einem Tisch Musik umsetzen – hier ist dann jede Geste aufgeladen. Und wenn das Konzept auf das gefilmte verdoppelte Spiel einer Bach-Partita angewandt wird, entsteht große Kunst.

Von Henning Queren