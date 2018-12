Hannover

Exzellente Körperbeherrschung, fesselnde Bühnenpräsenz und großartige Bewegungskunst. Das boten die Tänzerinnen und Choreografinnen Liliana Barros ( Portugal) und Sara Angius ( Italien) mit zwei begeisternden Solos in der Zentralhalle der Eisfabrik.

Den Abend eröffnete Barros mit ihrer energiegeladenen, gut 15-minütigen Performance „ Nervure“, die sie bereits im März im Rahmen der tanzOFFensive 2018 in der Eisfabrik gezeigt hatte. Rote Lippen, streng gezähmte Haare, freier Oberkörper mit zwei schwarzen Handabdrücken auf der Brust, enge Leggings, knallrote HighHeels: Barros verkörpert zur verfremdeten Tango-Musik eine fiktive Persönlichkeit, eine gefallene Ikone, die zur tragischen Figur wurde und nun versucht, ihre Würde zurückzuerlangen und den früheren Erfolg zu verarbeiten.

Eindrucksvoll, wie sie ihre wechselnden Gefühlszustände, darstellt. Ultraschnell, in selbstbewusster Pose, bewegt sie einen Fuß und erzeugt ein nervös-schnelles Schuh-Klackern. Dann folgt ein Arm-Zittern, oder ein großes Beben durchströmt ihren Körper. Ihre geschmeidigen Bewegungen voller Stolz, Grazie und Selbstsicherheit, auch Posen, münden in Einbrüche, extreme Verrenkungen und Windungen. In simplen Gesten ploppen Erinnerungen auf, den Blick suchend in die Ferne oder Leere gerichtet.

Kurze Pause. Dann die Premiere von „Pantera“. Tief berührend tanzt Angius ihr 40-minütiges, von Rilkes Gedicht „Der Panther“ inspiriertes Solo. Was ist das für ein Wesen? Angius wirkt in ihrer Kostümierung beinahe nackt, zudem ist ihr Kopf mit Nylon überzogen – die Löcher für Ihre Augen lassen diese größer erscheinen, die Lippen sind rot geschminkt. Ihre Bewegungen haben etwas Kreatürliches. Dazu die ergreifenden Sopranarien-Auszüge aus Rachmaninows Oper „ Francesca da Rimini“, verbunden mit der fein abgestimmten Musik von Martin Mitterstieler und dem sensiblen Licht (Jörg Finger) – fesselnd. Das am Anfang seiner Entwicklung stehende Wesen und die Hochkultur in Form der Musik bilden einen starken Kontrast.

In mannigfaltigen Bewegungsabläufen, auch tierähnlichen, erkundet das Wesen die Welt und die (eigenen) Grenzen, ab- und sich vorantastend und drehend und windend. Neugier, Unsicherheit, Rückzug, Vorwärtsstreben - Euphorie, Leichtigkeit, Traurigkeit, Angst... Die Zuschauer erleben, wie dieses Wesen sich langsam seiner selbst bewusst wird. Man wird Zeuge einer Transformation.

Ein erstklassiger Tanz-Abend. Langer, starker Applaus für die zwei Protagonistinnen aus der Braunschweiger Tanzszene.

Von Christian Seibt