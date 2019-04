Hannover

Meinungsstark, durchaus mal rabiat, aber auch sehr lustig: Ingmar Stadelmann (38) hat sich einen Ruf als „Bad Boy“ der Comedy-Szene erarbeitet. Jetzt kommt er mit seinem Programm „ Fressefreiheit“ nach Hannover.

Was ist denn wohl die „ Fressefreiheit“?

Das Programm hat ja noch den schönen Untertitel „Meinungsstresstest“, weil ich nämlich der Meinung bin, dass wir dem ständig ausgesetzt sind. Sobald man sich bei Social Media einloggt, muss man sich mit Meinungen auseinandersetzen, mit denen man nichts zu tun haben will oder die einem fremd sind. Ich befürchte, dass unsere Gehirne nicht dafür gemacht sind. Bei Arbeitskollegen weiß man, mit wem man es zu tun hat. Ich weiß aber nicht, was es mit dem Kopf macht, wenn es sich um Menschen handelt, die man überhaupt nicht einschätzen kann.

Und nun unterziehen Sie auch Ihr Publikum einem solchen Stresstest?

Ja, ich dachte, dass es ein schöner Comedy-Abend werden könnte, wenn man einfach eine Menge an Meinungen aus Online auf die Bühne transportiert. Wir testen alle zusammen Klischees an, aber ich benenne die dann halt auch als solche. Das unterscheidet mich vielleicht auch von einigen Kollegen.

Was war bislang die schönste Erkenntnis daraus?

Man hat ja selber immer bestimmte Klischees über und Erwartungshaltungen an das Publikum, wenn man auf einer Bühne steht. Was ich gelernt habe, dass nicht jedes Gesicht, das nicht amüsiert aussah, keinen Spaß hatte.

Gibt es da auch regionale Unterschiede?

Das kann ich so nicht bestätigen, muss auch sagen, dass Hannover immer gut zu mir war. Meine klischeehafte Erwartungshaltung an das hannoversche Publikum hat sich also nicht erfüllt. Darum gehen wir mit der Zusatzshow auch vom Apollo in den Pavillon.

Wie steht es denn um den – wie es in Ihrem Programm heißt – „Fick-dich-Level“ in Hannover?

Sehr gut aufgepasst (lacht). Das „Fick-dich-Level“ in Hannover ist sehr entspannt. Man sagt es und geht weiter. Hannover hat sowieso eine Entspanntheit, die anderen Städten fehlt. Das wird oft mit Langeweile verwechselt. Und das ist in Zeiten, in denen alles so schnell eskaliert, eine schöne Haltung.

Es scheint eine Enthemmung stattzufinden. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Die Nähe ist eine andere. Hätte mich jemand vor zehn, 20 Jahren scheiße gefunden und gemeint hätte, mir das sagen zu müssen, hätte er zu meiner Show kommen, sich ein Ticket kaufen und sich das zwei Stunden angucken müssen, um mir danach zu sagen, dass ich ein Arschloch bin. Das macht niemand. Heute sieht mich einer im Fernsehen, guckt sich das drei Minuten an und schreibt mir direkt eine Message bei Facebook. Asozialität erfordert kurze Wege ...

... und eine Meinung ist viel schöner, wenn sie nicht durch Kenntnis getrübt ist.

Sehr richtig. Das würde ich im Interview aufnehmen als ein Zitat von mir (lacht).

Ein Zitat von Ihnen aus der Show ist: „Ich bin Ossi und habe trotzdem noch nichts angezündet.“

Genau das ist das Spiel mit den Klischees. Zum einen ist es für viele Menschen offensichtlich überraschend, dass ich Ossi bin – ja, die gibt es auch mit Hipsterbärten und ohne sächsischen Dialekt. Zum anderen ist es ein Spiel mit der medialen Wahrnehmung. Der rechtsradikale Ossi ist ebenso ein mediales Spielzeug wie der radikale Moslem. Das sind diese zwei Stereotypen, da kann jeder sagen: „Ach, das war so einer, damit habe ich nichts zu tun.“

Das vorherige Programm „Humorphob“ war eine Reaktion auf die Anschläge auf „Charlie Hebdo“. Gab es einen konkreten Anlass für „ Fressefreiheit“?

Der erste Impuls war, als ich festgestellt habe, dass sich Leute öffentlich hingestellt und gesagt haben, man könne hier nicht seine M<einung sagen. Da wollte ich einfach mal gucken, was man so alles sagen kann. Darunter kann viel passieren, von einer Rewe-Verkäuferin, die ich erlebt habe, bis zu Jens Spahn. Und hinterher sieht man: „Guckt mal, was möglich ist – und der wurde trotzdem nicht verhaftet.“

Gibt es Dinge, die Sie sich selber zu sagen verbieten?

Pauschal nicht, nein. Es ist immer eine Frage des Wie. Mit ist es wichtig, dass die Leute wissen, wo ich stehe und aus welcher Richtung geschossen wird. Dann kann man die schlimmsten Pointen erzählen.

Sehen Sie einen Hoffnungsschimmer?

Ich bin nicht einmal hoffnungslos, wenn bei der Europawahl am Ende 20 Prozent AfD wählen, weil ich einfach viel Vertrauen in die Demokratie habe. Der Fehlgedanke ist einfach oft, man müsse nichts für die Demokratie tun, weil die sich quasi selbst beschützt. Man muss die Demokratie vor Faschismus schützen. Es ist fast witzig, dass Menschen das in unserem Land nicht verstehen – die Geschichte lehrt uns das mit einem großen Ausrufezeichen.

Und dafür braucht es auch die Komödianten?

Ja. Stand-up-Comedy hat am Ende nur zwei Aufgaben: entweder Eskapismus, also Flucht vor der Realität, oder Aufklärung. Und das sind die zwei Extreme, zwischen denen ich pendele.

Ingmar Stadelmann live: am 26. April im Pavillon. Karten (21,80 bis 31,60 Euro) gibt es in den NP-Ticketshops.

Von Stefan Gohlisch