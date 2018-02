Schon jetzt scheint das Image Tariq Ramadans schwer beschädigt. Im November beurlaubte die britische Universität Oxford den Professor für zeitgenössische Islamstudien.

© imago stock&people

Verdacht auf Vergewaltigung

Staatsanwalt fordert Strafverfahren gegen Ramadan

Tariq Ramadan gilt als Stimme eines selbstbewussten Islam in Europa, manche sehen ihn in gefährlicher Nähe zu islamistischen Thesen. Nun könnten Vergewaltigungsvorwürfe den Intellektuellen zu Fall bringen: Seit Mittwoch ist er in Polizeigewahrsam.