Hannover

Das schöne Filmintro mit den warmen Farben der kubanischen Insel weckt schnell das Fernweh der gut 700 Zuschauer im Theater am Aegi. Wir sehen einen alten Herren, den musikalischen Direktor Rembert Egues, wie er seinen Club betritt. „Soy de Cuba!“ – „Ich komme aus Kuba!“ heißt die Revue, und es ist eine Familiengeschichte, die der Moderator Luis Carrera kurz darauf erzählt.

Seine Familiengeschichte, denn sein deutschstämmiger Vater gründete einst ein Kult-Cabaret im Herzen Havannas. Inzwischen ist das Ensemble weltweit gefragt, Kubas fröhliche und feurige Tänze haben schon lange den Globus erobert.

Die Eröffnungsnummer ist noch zahm und langsam, die Schlagzahl der Takte wird sich im Laufe der Show aber noch erhöhen, denn wir reden hier von der Karibik und vom Cabaret Soy de Cuba. Das ist inzwischen zu einem Onkel-Neffen-Projekt geworden, Luis und Rembert sind verwandt, die Gründungs-Eltern sind verstorben.

Die Handlung ist märchenhaft, und es geht darum, seinen Traum zu leben: vom Club geht es zur Tabakfarm – hier fristet die junge Kubanerin Ayala ein einfaches, glückliches Leben. Tanzende Landarbeiter mit weißen Hüten, schöne, heile, arme Welt. Doch Ayala will mehr, eine Tanzkarriere in der Hauptstadt Havanna. Das große Bild von Che Guevara im Soy-de-Cuba-Club spielt mit der bekanntesten Ikone der kubanischen Geschichte, dass das Leben hier aber so frei und unbeschwert ist, scheint eher ein Trick der Dramaturgie zu sein. Die mehrköpfige Band musiziert mit viel Perkussion, Druck und spitzen Bläsern, der Kontrabass wummert durch das Theater, auf seinem Flügel spielt Meister Rembert eilfertig seine karibische Folklore.

Die Gesänge des kleinen Chors, eine Sängerin und ihr männlicher Kollege, haben Raum für ihre ausdruckvollen Stimmen, sie tragen diese karibische Heiserkeit in sich. Revierkämpfe und Dance Battles wie bei West Side Story; Ayala gerät zwischen die Fronten der Tanzcompagnie. Da wird in Holzlatschen gesteppt, die Burschen werfen die Señoritas durch die Luft, die Körper schlagen Salti, traditionelle Tänze wie Rumba, Lambada und Salsa werden mit Höchstgeschwindigkeit vorgeführt.

Doch es geht nicht nur rasant zu, auch traurige Balladen haben die Kubaner in ihrem Programm. Buntes Licht, ein Ventilator dreht sich über dem Tresen, in einer Bar kann es auch laut werden, die Darsteller interagieren sogar während der Erzählung. Schlagzeuger Jesus Medera Diaz soliert auf einem Ölfass, während Rembert streng Rhythmen und Geschwindigkeiten in der Hand hält. So wird aus dem Club der Tänzer eine „ Calle Esperanza“ – eine Straße der Hoffnung. Mit kubanischem Rap, Disco-Flamenco, viel Haut und sportlichen Körpern ist das Happy End bald abzusehen. Ayala macht Karriere, der Choreograf Mario wird ihr Partner, die Sonne strahlt. Viel Beifall im Theater am Aegi.

Von Kai Schiering