Hannover

Ein Hauch von 80er-Jahre-Disko strömte durch das Capitol, als Alison Moyet, ehemals Teil des Synthie-Pop-Duos Yazoo, auf die Bühne trat. 1000 Fans wollten mit der mittlerweile 58-Jährigen auf eine nostalgische Reise gehen. Und erlebten die britische Sängerin auch von ihrer neuen, ruhigeren, aber umso sensibleren Seite.

„I’m here. I germinate“ – gleich zu Beginn setzt Moyet ein Statement und tatsächlich keimt in ihr auch mit 58 Jahren noch neue Energie. Nach den ersten drei Songs ist das Repertoire schon ziemlich klar abgesteckt: Nach dem hitverdächtigen „I Germinate“ folgt mit „Nobody’s Diary“ ein wilderer Titel – im Hintergrund der Capitol-Bühne blinken LED-Streifen virtuos durcheinander. Bevor Moyet mit „Wishing you were here“ safte, balladige Töne anschlägt. Dazu kann man schön langsam mit dem Kopf hin und her wippen – was das durchschnittlich wohl 50-jährige Publikum auch gerne annimmt.

Bei „The English U“ erzeugt Moyet mit ihren zwei Begleitmusikern – E-Drums sowie ein Alleskönner an Keyboard, Akustik- oder E-Gitarre – dann eine wohlig-warme Atmosphäre. Während sie den Refrain ins Mikrofon schmachtet, wird die Bühne unter dezentem Nebeleinsatz in orangenes Licht getaucht. Dazu passt auch das Outfit der 58-Jährigen: ein langes schwarzes, hochgeschlossenes Kleid mit Ärmeln. Damit versprüht Moyet zwar den autoritär-eleganten Charme einer Deutschlehrerin – doch es passt am Ende zu ihrem dezenten Auftreten.

Des Öfteren kokettiert die Britin mit ihrem Alter. Bei „Alive“ vergisst sie eine Strophe – „ Brain Freeze“, nochmal von vorne. Bei „Rain to Rain“ beweist Moyet dann auch, dass sie immer noch für schwingende Hüften sorgen kann. Bei dem basslastigen Titel erzeugt sie kurzzeitig die Atmosphäre eines modernen Underground-Elektroclubs. Doch letztendlich feiern die Fans vor allem ihre alten Yazoo-Hits „Only You“ oder „Situation“ – und Moyet zeigt allen, wie man Altes und Neues wunderbar verbinden kann.

Von Janik Marx