Berlin

Im Jahr 1998 haben sich die 11 Musiker in Berlin zusammengefunden. Unter dem Namen „Seeed“ veröffentlichten sie 2001 ihr erstes Album „New Dubby Conquerors“. Schnell erzielten die Künstler mit ihrer Mischung aus Reggae, Dancehall, Funk und HipHop ersten Erfolge ein. Mit „Dickes B.“ schrieb die Band ihrer Heimatstadt eine Hymne, die bis heute nicht nur Berlinern beherrschen.

Nach erfolgreichen Touren durch Deutschland, bei denen Seeed ihre Fans zum Tanzen brachten, versuchten die Musiker in Afrika und Frankreich ihr Glück. Songs wie „Waterpumpee“ und „Shake Baby Shake“ landeten später sogar in den Charts auf Jamaika und in Trinidad und Tobago.

Nach einer längeren Pause, in der die Mitglieder teils ihre Soloprojekte fortführten, kündigte die Band Ende April eine neue Tour für 2019 an. Auch ein fünftes Album war laut Peter Fox in Produktion.

Wie geht es weiter nach dem Tod von Demba Nabé?

Nach dem überraschenden Tod von Sänger Demba Nabé am 31. Mai ist die Zukunft der Band nun ungewiss. Ob Seeed wie geplant auf Tour gehen, steht noch nicht fest.

Zur Galerie Seit 1998 machen die Musiker der Band Seeed gemeinsam Musik. Ihre bunte Mischung aus Dancehall, Reggae, Hip-Hop, Rap, Funk und Ska begeistert seither ihre Fans.

Von RND/mkr