Tänzchen vor den Waschmaschinen: Michel (Jean-Jacques Rausin) und seine Freunde befürchten, an Brustkrebs erkrankt zu sein. Eine schrullig-sympathische Verlierertruppe.

© FilmKinoText

Kino

Unter Mamas Fuchtel: „Wenn ich es oft genug sage ...“

Schwarzhumoriges aus Belgien: In „Wenn ich es oft genug sage, wird es wahr“ (Kinostart am 14. Dezember) schlägt sich ein liebenswerter Hypochonder mit seiner Mutter herum. Situationskomik in dieser sehenswerten belgischen Komödie auf Traurigkeit.