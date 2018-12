Frankfurt am Main

Der Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor war nicht der bedeutendste all der Preise, die der Schriftsteller Wilhelm Genazino erhalten hat, aber es gab die vielleicht treffendste Begründung: Der Witz des Autors nähert sich leise und durch Nebenstraßen den Figuren seiner Prosa. So war er. Am 12. Dezember ist Wilhelm Genazino im Alter von 75 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. Das teilte der Carl Hanser Verlag am Freitag mit. Bis zum Schluss hat er in Frankfurt am Main gelebt, oft Kulisse seiner Romane.

Geboren wurde Genazino am 22. Januar 1943 in Mannheim. Er hat Germanistik, Philosophie und Soziologie studiert, als Journalist und Redakteur gearbeitet. Diese Stationen finden sich wieder im Buch „Eine Frau, eine Wohnung, ein Roman“ (2003), in dem, angesiedelt in den 60ern, ein junger Mann noch fürs Lokalblatt, aber schon auf den ersten Roman hinarbeitet. Es beginnt mit einem typischen Genazino-Satz: „Mit siebzehn trudelte ich ohne besondere Absicht in ein Doppelleben hinein.“

Genazinos Figuren: Männer mit Jobs, aber ohne Berufung

Genazino schrieb auch Hörspiele, bevor er mit seiner Angestellten-Romantrilogie „Abschaffel“ (1977) bekannt wurde, gefolgt von „Die Liebe zur Einfalt“, „Die Kassiererinnen“, „Ein Regenschirm für diesen Tag“, „Die Liebesblödigkeit“ oder „Mittelmäßiges Heimweh“. Zuletzt ist Ende Januar „Kein Geld, keine Uhr, keine Mütze“ erschienen. „Du musst nicht fliehen“, ermahnt sich darin der Held, „weggehen und wiederkommen reicht“. Wilhelm Genazinos Romanfiguren gehen gern ihren Gedanken nach.

Mehr zum Thema: Ein Roman zum Geburtstag: Wilhelm Genazino wird 75

Es sind Männer in besten und schlechteren Jahren, Männer mit Job, aber ohne Berufung, Männer, die sich durchschlagen in Abwesenheit von Frauen. Sie sind Modernitätsverweigerer und sagen Mannequin statt Model. Sie spazieren, streunen, flanieren durch den Tag. Das ermüdete Ich aber geht eigentlich nirgendwohin. Genazinos Leser werden vertraut mit aufsteigender Kindheit, der Fixierung auf Brüste, der Angst vor Kaufhäusern, Urlaub und eheähnlichen Zuständen, mit Überforderung und Unentschlossenheit.

Selbstironie ist die Rettung

Der Beruf des Schriftstellers“, heißt es in seiner Textsammlung „Idyllen in der Halbnatur“, „ist eine kryptische Bewegung voller Anfänge, Wiederholungen, Versagungen – und den rätselhaften Pausen dazwischen, vor denen sich der Autor am meisten fürchtet, weil stets unbekannt bleibt, zu welchem Ergebnis eine Pause führt, wenn es ein Ergebnis überhaupt gibt.“ Literatur und Psychoanalyse teilten „das Interesse an der Erzählung menschlichen Lebens“. Dem geht Genazino ebenso nach wie Trauer und Melancholie oder dem Ich, „dem man den Traum der Souveränität immer nur eingeredet hat“. Die Rettung des Menschen ist manchmal die Selbstironie, und die Stärke des Schriftstellers war es, den Worten dafür etwas Lockendes zu geben.

Als er 2004 den Georg-Büchner-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung erhielt, sagte Genazino in seiner Dankrede: Die „Aufmerksamkeit dem eigenen Ich gegenüber erfordert eine narzisstische Souveränität, die wir heute nicht mehr zustande bringen“. Er träume von einer „Schule der Besänftigung“. So wie sie später in seinem Roman „Das Glück in glücksfernen Zeiten“ tatsächlich eine Rolle spielt. In der Aufmerksamkeit dem eigenen Ich gegenüber finden Zeitgenosse, Beobachter und Erzähler immer wieder zusammen.

Vom „unbändigen Komödianten mit der barmherzigen Seele“ schwärmten die Büchner-Preis-Juroren, „der unsere Zeit belauscht und ausspäht, um sie im Alltag unscheinbarer Einzelner zu spiegeln, detailversessen, eigensinnig und in wunderbar musikalischer Prosa“.

Von Janina Fleischer