Hannover

Rülpsen, rotzen, reihern – zu hören, noch bevor die ersten Schauspieler zu sehen sind. Dass an diesem Abend nicht eben ein Fest des guten Geschmacks zu erwarten ist, macht Lucia Bihler sehr schnell deutlich in ihrer Inszenierung von Werner Schwabs „Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos“ in Cumberland. So ist man halbwegs vorbereitet: Denn appetitlicher wird es wahrlich nicht mehr.

Der Grazer Schwab (1958–1994), der mit nur 35 Jahren an einer Alkoholvergiftung und wohl auch an Überdruss starb, mutet seinen Zuschauern in diesem seinen „Fäkaliendrama“ einen Blick hinter bürgerliche Fassaden zu. Er seziert nicht. Er schlägt brutal zu, bis am Ende monströse Wortskulpturen stehen.

Ein dreistöckiges Haus, Sinnbild eines kleingeistigen Kastensystems, ist bei ihm der Schauplatz für allerlei Ungeheuerlichkeiten: Ein Sohn lässt sein Gemächt über dem Gesicht seiner Mutter baumeln und saugt der Stöhnenden zwischen den Beinen. Ein Vater begrabscht die „Schweinetitten“ seiner einen Tochter (der „Arsch“ ihrer Schwester sei aber geiler), während die Mutter kichernd und saufend und vergeblich Haltung zu wahren versucht.

Bihler und das Bühnenbild (Jana Wassong) machen die Zuschauer zu Spannern. Man will nicht sehen, was zum Vorschein kommt und schaut doch fasziniert zu. Blickt auf ein Zirkus-Ambiente, das zum Scheitern verurteilten Schönheitswillen ausstrahlt, mit Zirkuswagen und dilettantischen Kunststücken. Das Innere wird nur durch Live-Videos (Marie Falke) nach Außen gekehrt.

Die Schauspieler – Susana Fernandes Genebra, Rainer Frank, Katja Gaudard, Hannah Müller, Monika Oschek und Dennis Pörtner – in ihren hellblonden Perücken und krank-weißen Kostümen (Leonie Falke) bewegen sich wie Marionetten in ihren gesellschaftlichen Konventionen. Doch aus ihren Augen Allseits blitzt mordlüsterne Menschenfeindschaft. Plakative Figuren in Reinzeichnung. Und alle gieren nach sozialem Aufstieg, verkörpert durch die feine Frau Grollfeuer aus dem Obergeschoss.

Auftritt der alten Dame: Es ist der Abend der Beatrice Freys. Das liegt schon an ihrer Rolle: Die Grollfeuer ist den eklen Untertanen schon omnipräsent, bevor sie auftaucht. Das liegt vor allem aber an ihrer eiskalten Larmoyanz, mit der sie die Bagage zu sich lädt und in einem brillanten Monolog jede Hoffnung auf Aufsteig durch Gleichmacherei zerschlägt. Ganz bildlich schwebt sie über den Dingen, auf einer Schaukel.

Und dann diese Sprache: Worte wie reingestopft, halbverdaut und dann zurück in die Welt hinaus gespieen. Sätze fallen wie „Vorhersehung ist das Arschloch in jeder Möglichkeitsentwicklung“, „Utopien sind eine Vorform von Alkoholismus oder – noch schlimmer – von Religion“ oder „Das Furchtbarste, was es geben kann, ist das Volk“. Die Schauspieler lassen diese Fäkalien glänzen, und das ist genau so widerlich, wie es klingt. Vieles ist zum Lachen, und sei es nur aus Fassungslosigkeit.

Es ist ein sehr spezifischer, sehr österreichischer, sehr in den frühen 90ern wurzelnder Stoff, gespeist aus Schwabs Weltekel in einem Land, das gerade mal wieder sehr klein wurde: Der Rechtspopulist Jörg Haider war mit seiner FPÖ im Höhenflug und lobte die Beschäftigungspolitik des Dritten Reiches. Mit solchen Wählern war kein Staat zu machen.

Bihler packt die „Volksvernichtung ...“ in eine Kunstwelt und holt sie so ins Heute. Wo dort pure Verachtung für das Volk stand, wirkt ihre Inszenierung wie ein Befreiungsschlag in die Magengrube: Alles muss raus. Es ist nicht schön. Aber es kann nur besser werden. Nein: Muss!

Von Stefan Gohlisch