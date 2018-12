Hannover

Was soll Theater? Eine stringente Geschichte erzählen? Dann war das Dresdner Gastspiel im Schauspielhaus ein Mega-Flop. Sich austoben? Dann war es ein Super-Hit. Wann sind Schauspieler „gut“? Wenn sie feinste Charakterzeichnungen ausloten? Dazu müssen sie erst einmal Gelegenheit bekommen. Wenn sie rund 160 pausenlose Minuten lang wie unter Starkstrom agieren? Ein Abend für Genießer.

Worum geht es hier überhaupt? Um eine Adaption von Dostojewskis Roman „Erniedrigte und Beleidigte“ – zumindest behaupten das Ankündigung und Programmheft, wobei der Zusatz „unter Verwendung der Hamburger Poetikvorlesung von Wolfram Lotz“ schon zu denken geben sollte. Tatsächlich hat Dostojewski nicht den Realitätsgehalt von „Tatort“-Folgen thematisiert, um nur eine Neuerung zu nennen.

Bei der Premiere am Staatsschauspiel Dresden soll die Aufführung für einigen Tumult gesorgt haben. Nun ist Regisseur Sebastian Hartmann allerdings auch nicht für braves Nacherzählen bekannt. Hier stellt er eine Art Figurenfetzen auf die Bühne: Gewiss, es fallen Namen wie Aljoscha und Katja, und man kriegt auch mit, dass da einer furchtbar egoistisch und ein anderer ein leidender Schriftsteller ist. Über weite Strecken dominieren aber reine Befindlichkeiten in Form einer kollektiven Dauererregung, und wer gerade nichts zu sagen, zu schreien oder zu zappeln hat, malt hinten an einem riesigen Gemälde weiter.

Wie sich das beim Regietheater gehört, gibt es laute Musik, und natürlich geht es auch neblig, nackt und nass zu – die Wasserschlachten gehören zu den überflüssigsten Szenen des Abends. Im Gegensatz zu den selbstironischen Brüchen: Immer wieder doziert ein Darsteller erhitzt über den literarischen „Sound“, der offen sein müsse, aber nicht beliebig sein dürfe – als er später ins Publikum zu steigen droht, wird er von den Kollegen eingefangen und liebevoll/gewaltsam ins Bett gesteckt. Und potenziell gefährliche Sätze wie „Was machen wir hier eigentlich?“ kostet man genüsslich aus.

Gegen Ende mümmelt eine Akteurin die Parodie eines russischen Mütterchens daher, bis einem Kollegen der Geduldsfaden reißt: „Dös ist ka Dostojewski!“, schreit er und gibt in österreichischem Slang einen historischen Abriss des Surrealismus zum Besten. Übrigens ist das neunköpfige Ensemble hinreißend – wenn hier stellvertretend Torsten Ranft genannt wird, dann nur, weil er als ehemaliges Mitglied des hannoverschen Ensembles den hiesigen Theaterbesuchern wohl am ehesten bekannt ist.

Es kommt zu vorzeitigen Abgängen, Massenabwanderungen bleiben aber aus. Nach dem letzten Monolog schaut einer auf der Bühne in die Runde: „Habt ihr noch was?“ Das ist nicht der Fall – Verbeugungen und donnernder Applaus derjenigen, die sich diesem speziellen Sog nicht haben entziehen können.

Von Jörg Worat