Rolling Stones kehren nach Deutschland zurück

Immer noch da: Die unermüdlichen Rolling Stones spielen auch in diesem Jahr in Deutschland. © Foto: dpa

Neue Konzerttermine

Die glücklichen Städte: Berlin und Stuttgart. Hannover bleibt leider außen vor.

Berlin. Die Rolling Stones spielen im Sommer wieder in Deutschland. Am 22. Juni tritt der Welt dienstälteste Rockband im Berliner Olympiastadion auf, am 30. Juni in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart.

Im Gepäck hat die legendäre Band um Frontmann Mick Jagger neben den Klassikern wie „Satisfaction“ und „Paint it Black“ wechselnde Hits und Überraschungssongs. Im September vergangenen Jahres waren 82 000 Besucher zum Auftakt der „No Filter“-Europatour im Hamburger Stadtpark gekommen.

2016 hatten die Stones nach elf Jahren Pause ihr 23. Studio-Album herausgebracht. Auf „Blue & Lone­some“ kehrte die Band zu ihren Blueswurzeln zurück und spielte Songs von eigenen Vorbildern wie Howlin Wolf, Memphis Slim und Willie Dixon.

Der Vorverkauf für die Karten beginnt Dienstag um 10 Uhr – unter anderem auf

http://tickets.neuepresse.de/

Von dpa