Berlin

Nirgendwo an diesem Abend zeigt sich Roland Kaisers 45-jährige Bühnenerfahrung so deutlich wie beim Intro zum Konzert in der Tui-Arena: Kaiser und Band sind hinter Leinwänden versteckt, das Licht scheint grellweiß, da greifen die Zuschauer ihre Sektgläser schon fester. Schlagzeug und Gitarre setzen zu einem Crescendo an, die Musik bleibt instrumental, bis die ganze Halle auf den Beinen ist – und im richtigen Moment heben sich die Vorhänge und zeigenden Mann des Abends. „Ich glaub, es geht schon wieder los“, begrüßt Kaiser thematisch passend seine Fans. Etwa 8500 sind in die Halle gekommen, die meisten ein paar Jahre jünger als der Sänger, der seinen Besuchern das Du anbietet.

Zur Galerie 8500 Fans jubeln in der Tui-Arena: Roland Kaiser ist mit großer Band in Hannover aufgetreten. Impressionen vom Auftritt.

Eine große Liveband hat Kaiser dabei, Piano, Bläser, Percussion, Streicher, drei E-Gitarren – und trotzdem trägt natürlich er das Konzert, mit Stimme und Gastfreundschaft, auf der Bühne seitwärts schreitend und nahbar mit der Menge kokettierend. „Sag bloß nicht Hallo“, ein Duett mit Backgroundsängerin Christiane Eiben, ist mit Großraumdisco-Beats unterlegt, immer wieder erhebt sich die Sitzplatz-Arena gesammelt zum Tanzen, zu den erwachsen-zeitlosen Liebesgeschichten, die Kaisers Werk dominieren. „Das beste am Leben“, „Manchmal möchte ich schon mit Dir“, immer wieder geht es um Betrug, Eifersucht, Verlangen in Kaisers Geschichtchen. „Die hat er alle selbst erlebt“, werfe man ihm vor, bei manchen Liedern stimme das auch, „ich sage nur nicht, bei welchen“, sagt er. Ausschweifend bedankt sich Kaiser fürs Kommen und Zuhören, nach seiner Lungentransplantation 2010 hat er ein Bühnenrevival erlebt, für das er sichtlich dankbar ist.

„ Santa Maria“ ist der Hit, mit dem die erste Hälfte endet, auch viele neue Titel hat er dabei, „ich bin sicher, dass wir einen langen, schönen Abend erleben werden“, sagt er zu Beginn. Trotz Livemusik, die man sonst im Schlager vermisst, inklusive Streicher- und Saxofoneinsätzen, klingt der Kaiser-Soundtrack aber steriler, als es seine Stimme verdient hätte: Denn die muss um die langen Töne auch mal kämpfen, wirft sich mit Inbrunst in die Silben – dazu wünscht man sich ein natürlicheres Klangbild, als die Kaiser-Kombo mit E-Drum und Keyboards anbietet.

Erst vorgestern kam das jüngste Album heraus, die Fans sind dennoch textsicher und freuen sich über jeden Klassiker: „Die Gefühle sind frei“ wird mit Bildern des Sängers beim Sportfliegen untermalt, nach mehr als zwei Stunden ist die Stimme immer noch gut aufgelegt. Zu „Schach Matt“ strömen die Fans nach vorne, dann gönnt sich Kaiser eine Pause hinter der Bühne und seiner Band Platz zum Ausrocken, zu Status Quos „Rockin‘ all Over the World“. Ein Google Earth-Globus tanzt auf der Videoleinwand, bevor einem schwindelig wird, sind die Gitarrensoli vorbei und der Star wieder da.

Maite Kelly dankt Kaiser für die Idee zu „Warum hast Du nicht nein gesagt“, dem Kollaborationshit, der Kaisers Sound wie kein anderer im Gegenwarts-Schlager verortet – die abgelutschten Schützenfest-Synths tun dem sonst gediegenen Charakter des Konzerts nicht unbedingt gut, aber sie kommen an. Und danach hat Kaiser nur noch Kracher übrig: „Extreme“ und „Joana“, da tanzt die Arena und hört bis zum Ende nicht auf. Mit „Bis zum nächsten Mal“ verabschiedet sich Roland Kaiser, wie er begonnen hat – Kaisermania, das hört sich zwar komisch an, ist aber real. Am 03.04.2020 kommt Roland Kaiser zurück in die Tui-Arena.

Von Lilean Buhl