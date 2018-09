Monty Python, natürlich. Wer an den Filmemacher Terry Gilliam denkt, dem fällt sogleich die britische Spaßvogel-Truppe um John Cleese ein. Gilliam war als einziger Amerikaner, geboren 1940 im US-Bundesstaat Minnesota, dabei – und das schon als Gründungsmitglied. Anfangs inszenierte er die schrägen Animationsfilme zwischen den Sketchen in der legendären Fernsehserie “Monty Python’s Flying Circus“, übernahm aber bald auch die Co-Regie und stand als Schauspieler vor der Kamera.

Begonnen hatte Gilliam seine Karriere nach dem Studium der Politikwissenschaft in Los Angeles als Zeichner des Satire-Magazins “HELP!“. Dort lernte er einen Briten kennen, der ihm nach dem Umzug nach London eine Stelle bei der BBC verschaffte. Der Mann hieß John Cleese.

Der Siegeszug von Monty Pyton mit anarchischem, provokantem, gern auch sinnfreiem Humor begann – Pointen waren keinesfalls Pflicht. Die Zuschauer lachten trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb. So eine überschäumende Lust auf absurden Humor hatte die Welt noch nicht gesehen.

Wie das aber so bei erfolgreichen Showtruppen ist, ergriff Gilliam bald die Lust, sein eigenes Ding zu drehen. Das erste Resultat: “Jabberwocky“ (1977), eine Ritterfilm-Parodie mit einer tüchtigen Portion Sozialkritik, in der ein Monster sein Unwesen treibt. In dem Werk war schon vieles von dem versammelt, was Gilliams Filme später kennzeichnen sollte – vor allem sein Hang zum Fantastischen und Surrealen, gepaart mit einem entlarvenden Blick auf unsere Wirklichkeit.

Ein früher Höhepunkt war die Dystopie “Brazil“ (1985), in der Gilliam den Überwachungsstaat aus George Orwells “1984“ mit kafkaesken Albträumen verband und das Bild einer totalitären Gesellschaft zeichnete. In “König der Fischer“ (1991) transferierte er die Suche nach dem Heiligen Gral ins New York von heute (nach dem Gral hatten 1975 auch schon “Die Ritter der Kokosnuss“ gesucht). Besetzt war diese herzerwärmende Komödie mit Robin Williams und Jeff Bridges.

Einer von Gilliams größten Publikumserfolgen folgte mit “12 Monkeys“ (1995). Bruce Willis wurde als Sträfling auf Zeitreisen geschickt, um die Welt zu retten. In “Fear and Loathing in Las Vegas“ (1998) nach der Vorlage des legendären US-Autors Hunter S. Thompson begab sich Johnny Depp auf einen bizarren Drogentrip.

“Das Kabinett des Doktor Parnassus“ erlangte 2009 traurige Berühmtheit: Heath Ledger starb während der Dreharbeiten. Johnny Depp, Jude Law und Colin Farrell spielten Ledgers Part zu Ende. In “The Zero Theorem“ (2013), wiederum einer Dystopie, verschanzte sich Christopher Waltz als glatzköpfiger Computerfreak in einer Kapelle.

Wie wohl kaum ein anderer Regisseur muss Gilliam immer wieder um seine Filme kämpfen, egal ob er um Budgets streitet oder sich in Konflikte mit Produzenten verstrickt. Kein anderer Film aber bereitete ihm so viele Scherereien wie sein “Don Quijote“-Projekt: Beinahe drei Jahrzehnte hielt er an der Idee fest. Weder kranke Hauptdarsteller, Sintfluten in der Wüste noch endlose juristische Auseinandersetzungen um die Rechte konnten ihn stoppen.

Bei “The Man Who Killed Don Quijote“ handelt es sich in vielerlei Hinsicht um einen einzigartigen Fall: Mit “Lost in La Mancha“ gab es schon eine Dokumentation über die Entstehung des Films, bevor es den Film selbst gab. Jetzt hat Terry Gilliam sein Werk vollbracht: Bei den Filmfestspielen in Cannes erlebte es – nun mit Jonathan Pryce und Adam Driver in den Hauptrollen – die Premiere. Vom 27. September an treten Don Quijote und Sancho Panza im Kino den Kampf gegen Windmühlenflügel an.