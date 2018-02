Der frühere Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann (Archivbild) wittert einen Intrige.

© dpa

Wiener Burgtheater

Regisseur Hartmann wehrt sich gegen Vorwürfe

Der offenen Brief hat es in sich. Der frühere Burgtheater-Regisseur Matthias Hartmann soll einst an der berühmten Wiener Schauspielstätte eine „Atmosphäre der Angst“ verbreitet haben, heißt es in dem Schreiben. Hartmann sieht darin eine Intrige gegen seine Inszenierung „Lazarus“.