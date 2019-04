Hannover

Witze über „Ausländer“? Ganz dünnes Eis. Wenn aber Comedians mit Migrationshintergrund auf der Bühne stehen, sich selbst nicht so ernst nehmen und Witze auf Kosten anderer Bevölkerungsgruppen machen, darf dann gelacht werden? Klingt es immer noch brisant. „Ausländer raus! Aus dem Zoo“, heißt das neue Programm des Stand-up-Comedy-Ensembles „ Rebellcomedy“. Und ja, es darf, soll und muss sogar irgendwie gelacht werden.

Hany Siam eröffnet das Programm und stellt sofort klar: „Ich bin kein Fan von Political Correctness! Also, scheißt drauf – ihr lacht einfach!“ Also: lachen statt zu hadern. Lachen statt beschämt zu Boden zu gucken. Lachen statt empört mit dem Kopf zu schütteln – auch wenn der Humor noch so böse scheint. Die 2000 Zuschauer sind herrlich vielfältig – genau wie die Entertainer und ihre Themen an diesem Abend.

Vor allem dem Marokkaner Benaissa Lamroubal gelingt der Spagat zwischen bitterbösem Humor und Kulturschock-Problematik. Der Migrant der zweiten Generation bereitet respektvoll, aber doch locker und charmant seine Erfahrungen auf und gibt offen zu, durch seinen Migrationshintergrund „verwirrt“ zu sein: „Wofür soll ich mich interessieren?“, fragt er.

Sein Kollege Salim Samatou reiht wie am Fließband Gag an Gag, macht sich über die Namenswahl von Albanern lustig und vergleicht wild gestikulierend Verdauungssysteme von Japanern und Türken. Alle sechs Comedians des Abends jonglieren mehr oder weniger elegant mit alten Klischees und schrammen fast immer haarscharf an der komödiantischen No-Go-Area vorbei.

Der tiefgründige und eher unauffällige Poetry-Slam-Beitrag des Rebellcomedy-Mitbegründers Babak Ghassim geht im Gagfeuerwerk fast unter. „Rassismus ist der Mangel an Information und Erfahrung“, sagt Samatou irgendwann fast beiläufig. So treffend, so einfach.

Einfach machen es sich die Jungs allerdings auch bei der Programmgestaltung: Das provokante Motto der Show, das förmlich nach Auf- oder Erklärung oder zumindest nach einer Art Geschichte mit rotem Faden schreit, wird nur in einem Nebensatz angerissen. Mit den Zoo-Metaphern des Teasers haben sie sich tiefgründiger angekündigt, als sie letztlich in Erscheinung treten. Die Jungs performen einzeln nacheinander, ohne dass ein dramaturgisches Element ihre Auftritte miteinander verbindet. Jeder funktioniert für sich. Jeder steht für sich.

Sheldon Coopers Synchronstimme aus der „Big Bang Theory“ sagt jeweils den nächsten Künstler mit Nerd-Einschlag an. Warum? Darum. Nachdem alle sechs Herren ihren tiefgelben Senf abgegeben haben, wird noch kurz das Tour-Motto gerappt, bevor sich das Ensemble ohne gemeinsame Performance vom „Killer“-Publikum verabschiedet.

Trotz einfachem Konzept und Klischee-Jonglage kommt die Botschaft von Rebellcomedy an: Deutschland ist wunderbar vielfältig! Das immerhin sieht man diesem Abend.

Von Aline Westphal